München (ots) - Große Vorfreude auf "Die jungen Ärzte"! Die Fans der ARD-Weekly fiebern nicht nur dem 3. September entgegen, wenn es donnerstags um 18.50 Uhr im Ersten mit neuen Folgen von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" weitergeht. Wenige Tage vorher, am Samstag, 29. August, können alle live dabei sein beim ersten Online-Fan-Event mit dem Team des Johannes-Thal-Klinikums. Dann erhalten die Fans einen besonderen Einblick in ihre Lieblingsserie: Sie können live das "junge Ärzte"-Team treffen, hinter die Kulissen blicken und mit etwas Glück einen unvergesslichen Preis gewinnen."Vor einiger Zeit hätten wir uns alle mit 'free hugs'-Pappschildern zu euch gestellt ... jetzt nennen wir das halt einfach 'Fan-Event im Netz'", sagt Christian Beermann, der in der Serie Dr. Marc Lindner spielt. "Lasst uns also die Sofas und Küchentische zusammenrücken, die Kaminfeuer-DVD in den Player schieben und einen wunderbaren Tag miteinander verbringen. Wir freuen uns auf euch!"Schon angekündigt hat sich ein prominenter "Die jungen Ärzte"-Fan: Moderatorin Mareile Höppner ("Brisant") ist vor Ort und führt durch die Interviews, in denen die Schauspieler*innen auch Fragen der Fans beantworten - und verraten, worauf sie sich in den neuen Folgen freuen können. Online nehmen "Die jungen Ärzte" ihre Fans mit auf eine Studiotour, erzählen ganz persönliche Dreh-Geschichten rund um OP, Notaufnahme und Stationscounter. In den neuesten Outtakes zeigen sie, wie es am Set aussieht, wenn etwas mal nicht auf Anhieb klappt.Weitere Informationen zu allen Gewinnspielen und Zugang zum Fan-Event sind erhältlich über www.daserste.de/junge-aerzte-fanevent."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund und Marc Minneker. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).