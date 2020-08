Remagen (ots) -- Europäisches Netzwerk garantiert 100 % Zuverlässigkeit- 3River Metal Group auf Erfolgs-Kurs Eine zuverlässige Lieferkette in der Aluminiumbranche ist ein wesentlicher Erfolgsgarant in Krisenzeiten wie Corona. Mit persönlichen Netzwerken und schwerpunktmäßigen Partnern in Ost- und Westeuropa bleibt die 3River Metal Group bei den geplanten Zielen für 2020 auf Kurs.Eine Kernkompetenz der 3River Metal Group ist die Fertigung von einbaufähigen Aluminium-Komponenten. Zusätzlich werden Dienstleistungen angeboten wie zum Beispiel das Entgraten, Richten und Strahlen sowie die Endkontrolle von Aluminium-Druckgussteile. Die 3River Metal Group beschäftigt aktuell rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Während der Corona-Krise ist der Strangpressmarkt zwar spürbar unter Druck geraten. Aber auf Grund der gewachsenen Produktions-Netzwerke ist die 3River Metal Group nicht von einer hohen Auslastung kapitalintensiver Anlagen abhängig. "Der bislang relativ stabile Bausektor bietet auch Möglichkeiten zur Expansion des Geschäfts", erläutert Dierk Behrmann, Vorstandsvorsitzender der 3River Metal Group. "Besonders die Fokussierung auf das europäische Netzwerk verschafft uns große Wettbewerbsvorteile gegenüber asiatischen Anbietern", so Behrmann.Die 3River Metal Group versteht sich als General-Manager für die komplette Aluminium-Produktion. Von der Rohstoff-Beschaffung über die Fertigung bis zur Veredelung garantiert die Unternehmensgruppe höchste Qualität und jederzeit punktgenaue Lieferung. Die 3River Metal Group umfasst die Unternehmen "Pannonmetal", "Elrec", "Teconsult" und "I.C.I.". Vertreten ist die Gruppe in Deutschland, Ungarn und Polen. Hieraus leitet sich auch der Name "3River Metal Group" ab: Die Firmen sind jeweils ansässig an den Flüssen Rhein, Oder und Donau.Pressekontakt:3River Metal GroupHeike SchornDeichweg 9D-53424 RemagenT +49 2642 90158-0presse@3river-metalgroup.dewww.3river-metalgroup.deOriginal-Content von: 3River Metal Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147601/4687203