"Nach ihrem historischen Einbruch im Frühjahr steht die Konjunkturstimmung fast wieder in voller Blüte.", sagt Robert Halver. Ist das so? Sind das nicht eher Basiseffekte? Zum Teil saisonale Effekte wie Hausbauten? Alleim im jüngsten EZB-Protokoll kam 20 Mal das Wort "Unsicherheit" vor. Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank.