Auch dank des Erfolgs der Apple Watch Series 5 hat Apple seinen Anteil am insgesamt weiter wachsenden Smartwatch-Markt in der ersten Jahreshälfte 2020 auf über 50 Prozent ausgebaut. Im September 2019 hatte Apple die Watch Series 5 vorgestellt. Die aktuelle Version der Apple-Smartwatch hat ein "Always on"-Display an Bord und ist auch in einer Titan-Version verfügbar. Im t3n-Test erwies sich die Apple Watch Series 5 als "beste Smartwatch, die ein iPhone-Nutzer kaufen kann". Das allerdings auch, weil Apple den kaum schwächeren Vorgänger sicherheitshalber aus dem Verkauf ...

