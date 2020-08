Mainz (ots) -ab Sonntag, 30. August 2020, 20.15 UhrErstausstrahlungen Höchste Zeit, dass es mal wieder etwas zu lachen gibt: Nach der unfreiwilligen Frühsommerpause kehren Sebastian Pufpaff und seine Gäste endlich wieder zurück auf die Bühne. Am Sonntag, 30. August 2020, um 20.15 Uhr stellt der Kabarettist in der 3sat-Show "Pufpaffs Happy Hour" mit seinen Gästen Philip Simon, Torsten Sträter, Anna Mateur und Tino Bomelino satirisch die Welt auf den Kopf.Für eine sichere Aufzeichnung der Sendung wurde die Berliner Kulturbrauerei mit viel Liebe und Sorgfalt umgestaltet. Geblieben ist die einzigartige Mischung auf der Bühne: Kabarett und Comedy, Poetry Slam und Musik. In "Pufpaffs Happy Hour" ist erlaubt, was Spaß macht und zum Nachdenken anregt. Ob Politsatire oder Unfug auf hohem Niveau, ob Stars oder Newcomer.In der nächsten Folge von "Pufpaffs Happy Hour" am Sonntag, 13. September 2020, um 20.15 Uhr begrüßt Sebastian Pufpaff Tobias Mann, Horst Evers, Matthias Egersdörfer und Hannes Wittmer.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/pufpaff3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4687330