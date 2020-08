FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag deutlich gefallen. Die insgesamt zuversichtlichere Stimmung an den Finanzmärkten belastete die als sicher geltenden Staatsanleihen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,21 Prozent auf 176,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,48 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone stiegen die Renditen.



Hoffnungen auf neue Behandlungsmethoden gegen das Coronavirus haben die Anleger in die Aktienmärkte getrieben und so die Anleihen belastet. Die US-Regierung erwägt, das Zulassungsverfahren eines Corona-Impfstoffkandidaten von Astrazeneca zu beschleunigen. Zudem erteilte sie eine Notfallgenehmigung für die Behandlung der Erkrankung Covid-19 mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält.



Die nach schwachen Frühindikatoren zuletzt gewachsenen Konjunktursorgen traten so in den Hintergrund. Am Montag wurden in der Eurozone allerdings keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch in den USA stehen keine wichtigen Zahlen an./jsl/bgf/stk

