BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat angesichts der steigenden Repressionen in Belarus erneut die Einhaltung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in dem Land angemahnt. Der autoritäre Staatspräsident Alexander Lukaschenko habe am Wochenende eine "sehr martialische Drohkulisse" aufgebaut, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die Bundesregierung sei "erschüttert" über Berichte, wonach es im Zuge der Proteste und Inhaftierungen auch Ermordungen gegeben habe. Berichte über einzelne Leichenfunde müssten "lückenlos aufgeklärt werden".

Die Bundesregierung sprach sich für eine Vermittlung durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in dem Konflikt aus und begrüßte einen entsprechenden Vorschlag des OSZE-Vorsitzenden Edi Rama in einem Brief an Lukaschenko.

Der belarussische Diktator lehnt eine OSZE-Vermittlung, die unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und angeblich auch Russlands Präsident Wladimir Putin unterstützt wird, bislang ab. Mit Blick auf Berichte, dass Mitglieder des Koordinierungsrates in Belarus festgenommen worden sein sollen, erklärte das Auswärtige Amt, dies wäre "aus unserer Sicht inakzeptabel".

