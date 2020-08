FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Bayer von 79 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. "Die Unsicherheit über die Behandlung künftiger Glyphosat-Klagen besteht fort und lastet auf der Bayer-Aktie", schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. "Gleichzeitig erwarten wir, dass es bis Ende des Jahres zu einer Einigung über den Umgang mit zukünftigen Glyphosat-Klagen in den USA kommt, da die beteiligten Gruppen (Kläger, Bayer, Justiz) großes Interesse an einem Vergleich haben."/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2020 / 11:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2020 / 11:17 / MESZ



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000BAY0017

