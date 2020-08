Gut 10.000 Anträge hat der Freistaat bereits bewilligt. Das bayerische Förderprogramm für Photovoltaik-Speicher läuft seit August 2019.Das Interesse an der Speicherförderung in Bayern ist ungebrochen hoch. Zwei Meilensteine des Programms nutzte Hubert Aiwanger (Freie Wähler) jetzt für einen Fototermin in München: 20.000 eingegangene Anträge und 10.000 bewilligte Bescheide. Der Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gratulierte den aus Nieder- beziehungsweise Oberbayern stammenden Investoren zu ihrem besonderen Platz in der Förderstatistik. Dabei ist die Resonanz auf das im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...