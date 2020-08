London (www.fondscheck.de) - Der britische Vermögensverwalter Fulcrum Asset Management (Fulcrum) hat am 31. Juli den Fulcrum Equity Dispersion Fund gestartet, so Fulcrum Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds basiert auf einer bereits seit drei Jahren bei der Verwaltung des Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (DAR) erfolgreich umgesetzten Strategie. In dieser Zeit hat sich die Strategie vor allem in Phasen hoher Volatilität - einschließlich März 2020 - gut behauptet. Vor diesem Hintergrund hat sich Fulcrum entschlossen, dem Kundenwunsch zu folgen und die Strategie in einen eigenen Fonds zu "verpacken". Gemanagt wird der neue Fonds von Stephen Crewe. ...

