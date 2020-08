DJ Altmaier-Ressort will EEG-Novelle "sehr zeitnah" vorlegen

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) will die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) "sehr zeitnah" vorlegen. Der Entwurf sei für nach der Sommerpause geplant, erklärte Ressortsprecherin Beate Baron in Berlin. Aus einem Kabinettszeitplan, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte, ist der 23. September als Termin genannt.

Mit der EEG-Reform sollen laut Baron auch geprüft werden, ob und inwieweit die Direktvermarktung von Solarstrom verbessert werden kann. Die Branche warnt, dass nach 20 Betriebsjahren ab 2021 zahlreiche Photovoltaikanlagen aus der Förderung durch die Ökostromumlage fallen und damit unrentabel werden.

Laut Wirtschaftsministerium sind das rund 18.300 Anlagen mit einer Gesamtleistung 72 Megawatt. Dagegen wurden 2019 rund 3900 Megawatt brutto zugebaut. Daher sei die Betroffenheit von dem Förder-Problem nur "vergleichsweise gering", erklärte Baron. Zudem verwies sie darauf, dass Anlagen nach 20 Jahren Förderung im Regelfall refinanziert seien und ihr Einspeisevorrang erhalten bleibe.

