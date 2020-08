Wiesbaden (ots) - Am Mittwoch, den 26. August startet ein Film, auf den das Kino gewartet hat - denn er ist gemacht für die große Leinwand und ein MUSS für alle Kinofans: der raffinierte Blockbuster TENET von Christopher Nolan.Der Sci-Fi-Thriller erzählt von einem Agenten, der sich gegen einen machthungrigen einflussreichen Mann stellt, der die Menschheit bedroht. Und als Waffe die Zeit selbst einsetzt. Dank seiner kraftvollen Ton- und einer visionären Bildgestaltung ist Christopher Nolan mit TENET ein weiteres Meisterwerk gelungen, dessen erzählerischem und visuellem Sog man sich nicht entziehen kann. Die FBW-Jury hat dem Film das höchste Prädikat "besonders wertvoll" verliehen und schreibt: "Christopher Nolans Tenet zeigt einen Regisseur auf der souveränen Höhe seines Schaffens und bietet ein ebenso komplexes wie intensives Filmerlebnis für ein großes Publikum." Das beste Beispiel für Kino als einzigartiges Erlebnis für alle Sinne.Die Bewertung der FBW-Jury und eine ausführliche Besprechung unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/tenetIn der kommenden Woche startet mit MEINE WUNDERBAR SELTSAME WOCHE MIT TESS ein niederländischer Kinder- und Familienfilm in den Kinos. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch und erzählt die Geschichte des 10-jährigen Sam, der sich während seines Urlaubs mit der etwas seltsamen und immer quirligen Tess anfreundet. "Ein sonnig-lebensbejahender, unaufgeregter und wunderschön erzählter Film für die ganze Familie und somit die perfekte Kino-Erinnerung."https://www.fbw-filmbewertung.com/film/meine_wunderbar_seltsame_woche_mit_tessAuch die FBW-Jugend Filmjury vergibt für MEINE WUNDERBAR SELTSAME WOCHE MIT TESS 4,5 von 5 Sternen für alle Filmfans ab acht Jahren und schreibt in ihrer Empfehlung: "Der Familienfilm ist auf eine nachdenkliche Weise wundervoll. Die Charaktere machen den Film liebenswert, weil alle so schön unperfekt und fröhlich sind und die beiden Hauptdarsteller haben es geschafft, die Persönlichkeiten genauso herüberzubringen."https://www.jugend-filmjury.com/film/meine_wunderbar_seltsame_woche_mit_tessDer "Filmwecker" (bereitgestellt von Kino-zeit.de) ist ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Die FBW führt den Filmwecker auf ihrer Homepage zu allen von ihr empfohlenen Filmen direkt unter dem Gütesiegel.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com (http://www.fbw-filmbewertung.com). Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9113/4687541