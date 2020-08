HEMMINGSTEDT (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält es für verfrüht, bereits jetzt über eine mögliche Verschiebung des CDU-Bundesparteitages zu entscheiden. "Wir haben im Präsidium besprochen, dass der Bundesparteitag im Dezember verkürzt statttfindet unter Corona-Bedingungen. Ob das so ist, wird das aktuelle Corona-Geschehen Ende November/Anfang Dezember bestimmen", sagte Laschet am Montag im schleswig-holsteinischen Hemmingstedt. Dort besuchte er eine Raffinerie, die ein Wasserstoffprojekt betreibt.



Die CDU will Anfang Dezember auf einem Parteitag in Stuttgart einen neuen Vorsitzenden wählen. Die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte der "Welt am Sonntag" gesagt, "es könnte sogar sein, dass wir aufgrund der Corona-Lage den Parteitag auf die reinen Vorstandswahlen beschränken". Sie verwies darauf, dass die Satzung die körperliche Anwesenheit auf einem Parteitag vorschreibt. "Im schlimmsten Fall einer zweiten großen Pandemiewelle bleibt der Vorstand geschäftsführend so lange im Amt, bis der Parteitag einberufen werden kann."



Als aussichtsreichste Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz gelten Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Der ursprünglich für Ende April geplante Sonderparteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden war wegen der Corona-Krise schon abgesagt worden.



Auf die Frage, ob statt einer Kampfkandidatur nicht eine einvernehmliche Lösung besser wäre, sagte Laschet: "Ich habe von Anfang an einen Teamgedanken für sinnvoll gehalten. Jens Spahn ist mitgegangen in das Team - und ob da weitere folgen, ist im Moment nicht absehbar. Aber wir wollen jedenfalls keine Selbstbeschäftigung so wie die SPD über Monate jetzt mit Regionalkonferenzen machen. Ein konsensualer Weg ist immer besser."



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bekräftigte am Montag in Hemmingstedt seine Haltung, sich für einen Kompromiss im Ringen um den CDU-Vorsitz einsetzen zu wollen. Zugleich sagte er, das Team Laschet mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe seine Unterstützung./mho/DP/eas

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de