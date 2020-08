Vancouver, BC, Kanada, 24. August 2020 - LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von Counter-Culture-Handyspielen, gab heute bekannt, dass er seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2020 endete, bekannt geben wird, nachdem der kanadische Markt am Montag, den 31. August 2020, geschlossen wurde. Im Anschluss an diese Bekanntgabe wird das LEAF-Management am Dienstag, dem 1. September 2020, um 6 Uhr morgens PT/9 Uhr ET eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Finanzergebnisse des zweiten Quartals von LEAF zu erörtern und eine kurze Frage- und Antwortrunde durchzuführen.Einzelheiten zur TelefonkonferenzWas:LEAF-Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des zweiten Quartals 2020Datum:Dienstag, 1. September 2020Zeit:6 Uhr pazifischer Zeit (9 Uhr östlicher Zeit)Live-Anruf:(833)-772-0399International:(236)-738-2279Audio Aufzeichnung:Bitte kontaktieren Sie LEAF@kincommunications.comfür die Aufzeichnung.Konferenz-ID:4455866Über das UnternehmenLEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF) ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Schwerpunkt Gegenkultur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das mit LDRLY ein führendes Entwicklungsstudio mit Sitz in Nanaimo (BC) hat, verfügt über eine große Kompetenz in der Entwicklung, der Vermarktung und Herausgabe von eigentumsrechtlich geschützten Handyspielen. Die Kultur von LEAF beruht auf Kreativität, aus Daten abgeleiteten Erkenntnissen und konsequenter Realisierung der Strategie, wodurch das Unternehmen sehr ansprechende Spiele entwickelt, die dem Spieler dauerhaft Freude bereiten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Spielen hat LEAF konsequent ertragreiche Original- und lizenzierte geschützte Titel auf den Markt gebracht, darunter Cheech & Chong BUD FARM, Bud Farm Idle Tycoon, Bud Farm Grass Roots und Bud Farm 420. Unsere Spiele sind weltweit über den App Store und Google Play erhältlich. LEAF nutzt seine Erfolge in den Bereichen Plattform, Immaterialgüterrechte, Vermarktung, Entwicklung und Datenanalyse, um für sein globales Netz, das aus Spielern, Talenten, Aktionären und mehr besteht, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.Nähere Informationen und Aktuelles zu LEAF erhalten Sie unter www.leafmobile.io und über unsere Online-Communitys auf Linkedin, Twitter, Facebook und InstagramKontaktdatenMedienkontakt: media@leafmobile.io, (604) 288-4417Investor Relations: leaf@kincommunications.com (604) 684-63702080 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3R5Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die in dieser Mitteilung dargelegten vorläufigen monatlichen Finanzergebnisse basieren auf Informationen, die uns derzeit vor dem Abgleich der Plattform-Partner zur Verfügung stehen. Obwohl wir glauben, dass diese Ergebnisse aussagekräftig sind, können sie von den tatsächlichen Beträgen abweichen, die wir letztendlich in unserem Quartalsbericht für das am 30. Juni 2020 endende Quartal veröffentlichen. Wir haben nicht die Absicht, diese Schätzungen vor der Einreichung unseres Quartalsberichts zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA52177M1095