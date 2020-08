Bonn (ots) - Über zehn- Stunden Sonderprogramm zum Parteitag der RepublikanerIm Anschluss an die Entscheidung der Demokraten für Joe Biden wollen die US-Republikaner den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump für eine zweite Amtszeit aufstellen. Der Parteitag, der wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nun doch weitgehend digital stattfinden wird, beginnt in der Nacht zu Dienstag, 25. August 2020 (MEZ). Als großes Finale wird in der Nacht zu Freitag, 28. August 2020, die Nominierungsrede Trumps erwartet, die phoenix im Rahmen einer Themennacht live zeigt. Von Dienstag, 25. August 2020, bis Freitag, 28. August 2020, reflektiert phoenix in der aktuellen Morgensendung phoenix vor ort die wichtigsten Reden und Ereignisse des vorangegangenen Tags der Republikaner Convention. Am Freitagmorgen des 28. August 2020 wird phoenix ab 9.00 Uhr die Rede von Donald Trump mit der offiziellen Annahme seiner Nominierung und etwaige Reaktionen zusammenfassen.Unter anderem wird am ersten Tag in Charlotte in North Carolina die Rede von First Lady Melania Trump erwartet. Am folgenden Tag steht Vizepräsident Mike Pence als prominenter Redner auf der Liste, der sich in dieser Position wieder zur Wahl stellt. In der Nacht zu Freitag, 28. August, dann das Finale mit dem Aufritt von Präsident Donald Trump. Er wird sich aller Voraussicht nach mit seiner "acceptance speech" aus dem Garten des Weißen Hauses an seine Anhänger wenden. Diese Rede zeigt phoenix im Rahmen einer Sondersendung ab 0.45 Uhr live. Donnerstag, 27. August 2020. 20.15 Uhr Themenabend mit Dokumentationen und live phoenix runde Zu Beginn des Jahres sah es gut aus für Donald Trump: Die Wirtschaft lief, die Arbeitslosenzahlen auf einem 50-Jahres-Tief, seine Umfragewerte im Höhenflug, die Demokraten mit sich selbst beschäftigt. Doch dann kam Corona. Eine Gefahr, die der Präsident zuerst nicht wahrhaben wollte. Wie durch ein Wunder werde das Virus verschwinden, beschwichtigte er. Statt des Wunders kam eine Krise, die die USA so hart trifft wie kaum ein anderes Land. Die Wirtschaft am Boden und Corona macht die Mängel im Gesundheitssystem deutlich sichtbar. Gefolgt von Macht und Machenschaften USA: Gekaufte Politik von Anja Widell, (ZDFinfo 2020) um 21.00 Uhr. Die Koch-Brüder, eines der reichsten Unternehmer-Duos der Welt, das zu seinem astronomischen Vermögen durch ein Firmen-Konglomerat aus den Sparten Öl, Gas und Chemie gekommen ist, nimmt Einfluss auf die US-Politik durch die verschleierte Finanzierung von Kampagnen, z.B. gegen die Einführung einer Krankenkasse für alle US-Bürger, bekannt auch als Obamacare. Ziel von Charles Koch und seinem 2019 verstorbenen Bruder: Die Deregulierung von Arbeitnehmer- und Umweltschutzrechten. "Dark Money", die verschleierte Finanzierung politischer Einflussnahme, ist in den USA ein großer Missstand - und wird trotzdem meist völlig legal betrieben.Über den Verlauf des US-Wahlkampfes und die Chancen auf Trumps Wiederwahl diskutiert Moderatorin Anke Plättner mit Vertreterinnen und Vertretern der Demokratischen und Republikanischen Partei live in der phoenix runde um 22.15 Uhr. Ihre Gesprächspartner sind u.a. George Weinberg von den US-Republikanern, US-Politik-Berater Peter Rough, Hudson-Institut Washington und Anya Leonhard, Democrats Abroad.Ab 0.45 Uhr führt phoenix Moderator Michael Krons durch die Sondersendung zum Live- Geschehen beim digitalen Nominierungsparteitag der US-Republikaner. An seiner Seite vermittelt Benjamin Wolfmeier, Mitglied Republicans Overseas Germany, Hintergründe zur konservativen Partei und dem amtierenden US-Präsidenten, der momentan in den Umfragen hinter seinem Herausforderer, dem Demokraten Joe Biden liegt. Der zweite Studiogast ist der Politologe und Publizist Andrew B. Denison von Transtlantic Network der Trump kritisch sieht.Ablauf im Überblick:Dienstag, 25. August bis Freitag 28. August 2020 9.00 UhrZusammenfassung der wichtigsten Reden der vorherigen NachtDonnerstag, 27. Augst 2020 20.15 | Trumps Amerika, NDR,WDR 2020 21.00 | Macht und Machenschaften USA: Gekaufte Politik, ZDFinfo 2020 21.45 | New York - Comeback nach Corona?, ZDF 202022.15 | phoenix runde, Anke Plättner diskutiert live mit ihren Gästen23.00 | phoenix der tag00.45 | phoenix vor ort: LIVE Aktuelles vom Parteitag der US-Republikaner mit der Nominierungsrede von Donald TrumpModeration Michael KronsDie erste Präsidenten-Debatte dieses Wahlkampfes ist für den 29. September 2020 in Cleveland/Ohio geplant. Auch diese Veranstaltung wird pandemiebedingt anders ablaufen müssen als wie gewohnt.Im Überblick:Dienstag bis Freitag, jeweils 09.00 Uhr, widmet sich phoenix vor ort den US-Wahlen mit einer Zusammenfassung der Highlights der Nacht. Neben den Live-Schalten und Einordnungen der Geschehnisse in den Sendungen aus dem Bonner Studio, findet sich die Wahl natürlich auch im Programm der phoenix-Dokumentationen wieder.Auszüge aus dem Programm:Dienstag, 25.8.16:20Stars gegen TrumpWächst Amerikas Widerstand?Film von Susanne Becker, Daniel Pontzen, ZDF/phoenix/2018Hat man sich zwölf Monate nach Donald Trumps Amtseinführung an das neue Amerika gewöhnt? Oder wächst der Widerstand von Stars, Künstlern und Intellektuellen gegen den US-Präsidenten? 