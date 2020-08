Erfurt (ots) - Alle sind gespannt, wer für Deutschland beim Junior Eurovision Song Contest ins Rennen gehen wird. KiKA, NDR und ZDF haben junge Talente im Alter von neun bis 14 Jahren gesucht - jetzt gibt es fünf Kandidat*innen, die im Casting für den größten europäischen Musikwettbewerb für Kinder stehen.Deutschland beteiligt sich 2020 erstmals am Junior Eurovision Song Contest. Musikproduzent Martin Haas, Vocal- und Showcoach Michele Huesmann, der ehemalige ESC-Teilnehmer Max Mutzke und "Dein Song"-Finalist 2019 und Komponist des Junior ESC-Songs für Deutschland, Levent Geiger, stehen nun vor der Aufgabe, eine Interpretin oder einen Interpreten für das Deutschland-Debüt zu finden. Mehr als 70 musikbegeisterte Talente haben sich bei KiKA beworben, fünf von ihnen treten vor die Casting-Jury:Linnea May, 13, aus Friedrichsdorf in HessenMalaika, 14, aus Herrsching in BayernDavit, 12, aus Neustadt in Rheinland-PfalzLeroy Kay, 13, aus Neuruppin in BrandenburgSusan, 13, aus Berlin"KiKA LIVE: Junior Eurovision Song Contest - Das Casting" (KiKA) am 1. und 2. September um 20:00 Uhr bei KiKADas Trend- und Lifestyle-Format "KiKA LIVE" (KiKA) berichtet regelmäßig über alle Stationen bis zum großen Liveauftritt in Warschau. Moderator Ben ist exklusiv beim Casting dabei und trifft die Kandidat*innen und die vierköpfige Jury. Umfangreiche Zusatzinformationen, Bewerbungsclips und Steckbriefe der Kandidat*innen gibt es bereits jetzt exklusiv auf kika.de (https://www.kika.de/junior-eurovision-song-contest/dein-song-warschau-bewerben-100.html).Der 18. Junior Eurovision Song Contest wird am 29. November 2020 in Warschau vom polnischen Sender TVP ausgetragen und - live - ab 17:00 Uhr vom NDR bei KiKA und auf kika.de übertragen.Das ZDF produziert für KiKA eine zweiteilige Dokumentation: "Dein Song für Warschau" (ZDF) zeigt die spannende Reise von der Komposition des Songs durch Levent Geiger über das Casting bis zum großen Auftritt. Der NDR wird zudem das Musikvideo des deutschen Songs produzieren und gemeinsam mit KiKA das Talent nach Warschau begleiten.Weitere Informationen zum Junior Eurovision Song Contest 2020 finden Sie auf eurovision.de (https://www.eurovision.de/) sowie zeitnah in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de (https://www.kika-presse.de).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4687626