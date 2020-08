Mainz (ots) - Woche 35/20Mi., 26.8.0.40 Templin und die Flüchtlinge - Schaffen wir das?Bitte Ergänzung beachten: Untertitel Do., 27.8.Bitte Programmänderung ab 3.45 Uhr beachten:3.45 Schwarzach 23 (VPS 3.44/HD/AD/UT)Und die Hand des Todes Franz Germinger Junior Maximilian BrücknerFranz Germinger Senior Friedrich von ThunErika Germinger Gundi EllertAnna Germinger Marlene MorreisKarl Obermaier Jockel TschierschHermann Bohm Thomas SchmauserEmma Germinger Stella Föringerund andere Schnitt: Horst ReiterMusik: Andreas Schäfer, Biber GullatzKamera: Martin FarkasBuch: Christian Jeltsch, Michael ComtesseRegie: Matthias Tiefenbacher(Erstsendung 24.10.2015)Deutschland 2015 5.15- hallo deutschland5.30 (Die Wiederholungen "SOKO Stuttgart" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Fr., 28.8.Bitte Programmänderung ab 3.15 Uhr beachten:3.15 Schwarzach 23 (VPS 3.14/HD/AD/UT)Und die Jagd nach dem Mordsfinger Franz Germinger Junior Maximilian BrücknerFranz Germinger Senior Friedrich von ThunErika Germinger Gundi EllertAnna Germinger Marlene MorreisEmma Germinger Stella FöringerKarl Obermaier Jockel TschierschHelga Reventlow Leslie Maltonund andere Schnitt: Horst ReiterMusik: Biber Gullatz, Andreas SchäferKamera: Frank BlauBuch: Christian JeltschRegie: Matthias Tiefenbacher(Erstsendung 22.10.2016)Deutschland 2016zu Fr., 28.8. 4.45 Filmgorillas (HD)(vom Vortag) 4.55 zdf.formstark (HD)Deutschland 2020 5.00- hallo deutschland5.35 (Die Wiederholungen "Der Kriminalist" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Woche 36/20Mo., 31.8.Bitte Programmänderung ab 3.25 Uhr beachten:3.25 Schwarzach 23 (VPS 3.24/HD/AD/UT))Und der Schädel des Saatans Franz Germinger Junior Maximilian BrücknerFranz Germinger Senior Friedrich von ThunErika Germinger Gundi EllertAnna Germinger Marlene MorreisEmma Germinger Stella FöringerKarl Obermaier Jockel TschierschJoon de Ville Dominique Horwitzund andere Schnitt: Horst ReiterMusik: Biber Gullatz, Andreas SchäferKamera: Hanno LentzBuch: Christian JeltschRegie: Matthias Tiefenbacher(Erstsendung 30.4.2018)Deutschland 2018 4.55 Deutschland von oben (HD)Deutschland 2020 5.00- hallo deutschland (HD/UT)5.30 (von 17.10 Uhr)Deutschland 2020 (Die Wiederholungen "Bares für Rares" von 3.25 Uhr und 4.20 Uhr sowie "Leute heute" entfallen.)Woche 38/20Fr., 18.9.20.15 ZDF SPORTextraBundesliga liveBitte Ergänzung beachten:FC Bayern München - FC Schalke 041. SpieltagÜbertragung aus der Allianz Arena in München. . .Woche 39/20So., 20.9.22.15 NeuDan Sommerdahl - Tödliche IdylleBitte Ergänzung beachten:Musik: Jeppe Kaas, Anders-Peter Andreasen, Jan Thielsen (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.35 Uhrsowie So., 27.9.2020, 22.15 Uhr und 0.30 Uhr beachten.)Woche 40/20Sa., 26.9.15.15 Bares für Rares - LieblingsstückeBitte Ergänzung beachten:Erstsendung 15.09.2019 Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4687700