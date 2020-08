Mladá Boleslav (ots) - - Weltweit: SKODA stellt mit virtueller Live-Premiere neues Online-Format vor- Innovativ: 360-Grad-Kameras vermitteln den Zuschauern das Gefühl, live vor Ort zu sein- On top: Interviews im Live-Studio, Videos im SKODA Cinema, virtueller Rundgang durch 125 Jahre Unternehmensgeschichte- Live dabei: Digitaler Einlass zur ENYAQ iV Weltpremiere am Dienstag, 1. September 2020 ab 18.40 Uhr unter https://skoda-virtual-event.com, auf den Social Media-Kanälen von SKODA AUTO Deutschland und der SKODA Website (https://www.skoda-auto.de/)Die Weltpremiere des neuen SKODA ENYAQ iV am 1. September um 19.00 Uhr findet gleich doppelt statt: Parallel zur Vorstellung des ersten batterieelektrischen SUV der Marke in Prag bietet SKODA erstmals online ein neu konzipiertes virtuelles Premiere-Format für alle SKODA Fans. Sie können ohne Zugangsbeschränkungen live teilnehmen. Individuell steuerbare 360-Grad-Kameras vermitteln den Zuschauern das Gefühl, selbst mitten im Geschehen zu sein. Vor und nach dem Livestream der Modellpräsentation können sie sich in einem virtuellen SKODA Pavillon bewegen. Im digitalen Showroom besteht die Möglichkeit, sich zunächst die Konzeptstudie SKODA VISION iV und später den SKODA ENYAQ iV aus allen Perspektiven anzusehen. Neben Interviewrunden im Live-Studio sind im SKODA Cinema zahlreiche Videos aus allen Unternehmensbereichen zu sehen. Darüber hinaus können sich die User im digitalen Showroom auf einem Turntable ausgewählte Modelle aus 125 Jahren Unternehmensgeschichte ansehen. Zudem gewährt SKODA Einblicke in seine langjährige Unterstützung der Tour de France.Mit dem ENYAQ iV macht SKODA einen großen Schritt bei der Umsetzung seiner Elektromobilitätsstrategie. Entsprechend geht das Unternehmen auch bei der Fahrzeugpräsentation neue Wege. Parallel zu einem klassischen Event in Prag findet die Weltpremiere des SKODA ENYAQ iV erstmals als neu gestaltete Online-Präsentation statt. Auf diesem Weg können SKODA Fans aus der ganzen Welt live dabei sein, wenn das erste Serienmodell des tschechischen Automobilherstellers auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern enthüllt wird. Da für die virtuelle Modellpräsentation 360-Grad-Kameras zum Einsatz kommen, sitzen die Zuschauer gefühlt mit im Saal.Virtueller Pavillon mit verschiedenen SKODA WeltenVor und nach der Weltpremiere des SKODA ENYAQ iV können sich alle Online-Besucher virtuell im SKODA Pavillon bewegen. Dort steht zunächst die Konzeptstudie VISION iV im digitalen Showroom, mit der SKODA einen konkreten Ausblick auf viele Elemente des neuen rein batterieelektrischen SUV gegeben hat. Nach der Live-Präsentation ist im Showroom der ENYAQ iV ausgestellt. Dank der 360-Grad-Views können die User beide Fahrzeuge von allen Seiten betrachten, außerdem steht zu beiden Modellen umfassendes Informationsmaterial zum Download bereit. Im Live-Studio finden unter anderem Experten-Interviews statt. Wenn sich der User per Klick ins Interview-Studio begibt, überblickt er mit einer 360-Grad-Kamera die gesamte Umgebung. In den 20 Minuten vor und nach der Enthüllung des ENYAQ iV sprechen die Moderatoren hier über interessante Themen rund um SKODA. Außerdem haben Zuschauer über die Social Media-Kanäle des Unternehmens die Möglichkeit, live eigene Fragen einzuschicken. Im SKODA Cinema können sich die User im digitalen Showroom auf einem Turntable ausgewählte Modelle aus 125 Jahren Unternehmensgeschichte ansehen.Auf einer Empore erwarten sie neben dem SKODA 1000 MB, dem SKODA 640 SUPERB, einem SKODA 1101 "Tudor" und einem SKODA L&K S auch ein SKODA RAPID Six und ein SKODA POPULAR MONTE CARLO. Die Fahrzeuge lassen sich wie im Showroom aus allen Blickwinkeln betrachten. Auf der gegenüberliegenden Seite bekommen die User Einblicke in exklusive Inhalte zur Tour de France, die SKODA bereits seit 17 Jahren als Partner unterstützt.Digitaler Einlass um 18:40 Uhr - 20 Minuten vor der Live-PräsentationEbenso wie die Gäste der Fahrzeugpräsentation in Prag können auch die Besucher des virtuellen Events je nach eigenem Interesse selber entscheiden, in welcher Reihenfolge sie sich die einzelnen Bereiche ansehen. Davon ausgenommen ist nur der Livestream, der ab 19.00 Uhr übertragen wird; eine Minute vor Beginn werden die User an den Start erinnert. Der virtuelle Pavillon ist bereits 20 Minuten vor der Präsentation zugänglich und kann auch in den zwei Stunden nach dem Event noch besichtigt werden.Der Weg zur Teilnahme an der virtuellen Premiere des SKODA ENYAQ iV ist einfach und kurz: Unter https://skoda-virtual-event.com, über die Social Media-Kanäle von SKODA AUTO Deutschland (Facebook, Twitter und YouTube) und die SKODA Website (www.skoda-auto.de (http://www.skoda-auto.de)) gelangen Interessenten auf die Landingpage für die virtuelle Präsentation. 