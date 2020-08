Zuletzt häuften sich die positiven Nachrichten rund um den Batterienhersteller: Erst die Beilegung der Patentstreitigkeiten mit Samsung nebst Ausweitung der Kundenbeziehung und jetzt die Erhöhung der Umsatzprognose von 780 bis 800 Mio. € auf 810 bis 830 Mio. €.



Das EBIITDA soll anstatt von 175 bis 185 Mio. € nun 210 bis 215 Mio. € erreichen. Die neue Prognose wurde an der Börse nach anfänglichen Kursgewinnen mit Gewinnmitnahmen quittiert. Ohnehin war der Kurs in den Tagen zuvor etwas steil nach oben gelaufen.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

VARTA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de