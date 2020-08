Der GBP/USD gewann inmitten einer erneuten USD-Schwäche an Zugkraft - Der Aufwärtstrend hatte Mühe, sich oberhalb des 100-Stunden-EMA durchzusetzen - Jeder nachfolgende Abschwung könnte immer noch als Kaufgelegenheit betrachtet werden - Der GBP/USD erholte sich zu den Tageshochs in die Mitte der 1,3100, obwohl es es ihm an positiver Dynamik fehlt, ...

