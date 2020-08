Die Hauptindizes der Wall Street eröffneten am Montag deutlich höher - Der S&P 500 Index erreichte nach der Eröffnungsglocke ein neues Rekordhoch - Die Technologieaktien verbuchten starke Gewinne, was die Rallye weiter anheizte - Die wichtigsten Aktienindizes der USA begannen den Tag am Montag im Gewinn, da zu Beginn der Woche die Risikoströme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...