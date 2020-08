First Mining Gold hatte sich per Bought Deal 20 Mio. Dollar bei Investoren gesichert. Aufgrund des großen Interesses wurde das Platzierungsvolumen nun um ein Viertel erhöht. Mit den frischen MItteln will der kanadische Gold-Developer die Entwicklung des Springpole-Goldprojekts vorantreiben, dass zu den größten, noch nicht erschlossenen Goldvorkommen in Nordamerika gehört.

Volumen wird auf 25 Mio. Dollar erhöht

First Mining Gold (0,46 CAD | 0,31 Euro; CA3208901064) hatte vor knapp zehn Tagen einen Bought Deal im Volumen von 20 Mio. kanadische Dollar (CAD) mit Cormark Securities vereinbart (ausführlich hier). Damit hatte sich der Broker verpflichtet, die Aktien selbst bei Investofren zu platzieren. Der Zufluss an First Mining war also gesichert. Doch das Interesse von der Anlegerseite scheint sehr groß zu sein. First Mining meldete, dass das Volumen nun um ein Fünftel auf 25 Mio. Dollar aufgestockt wurde.

Die Transaktion im Detail

Insgesamt werden dabei 50 Mio. Einheiten zum Preis von 50 Cent ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem halben ...

