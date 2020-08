Porsche hat den Mobilitätsdienst "&Charge" als eigenes Unternehmen ausgegründet. Das Porsche-Startup betreibt ein Loyalitätsprogramm für Onlineshopper, bei dem Einkäufe mit Guthaben für unterschiedliche Mobilitätsdienste belohnt werden. Porsches firmeninterner Inkubator für Digitalangebote hat mit &Charge einen neuen Mobilitätsdienst ausgegründet. Das Startup mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Kundenbindungsprogramm an, bei dem Shopper mit Gutscheinen für elektrische Mobilitätsdienste belohnt werden. Laut Porsche verfügt &Charge über rund 600 E-Commerce-Partner, in deren Shops das Angebot genutzt werden kann. ...

