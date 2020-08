New York (ots/PRNewswire) - INX Limited gab heute bekannt, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) seine Registrierungserklärung auf dem Formular F-1, die das Unternehmen im Rahmen des Initial Public Offering (IPO, der "Börsengang") von bis zu 130 Millionen INX-Security Token (die "INX-Token" oder "Token") eingereicht hat, für wirksam erklärt hat. INX hat den Angebotspreis auf $ 0,90 pro Token bei einer Mindestinvestition von $ 1.000 festgelegt. Der Börsengang soll am 25. August 2020 um 10 Uhr amerikanischer Ostküsten-Sommerzeit (EDT) unter https://token.inx.co/ (https://www.token.inx.co/) beginnen.INX beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses, der durch den Verkauf von INX-Token im Rahmen des Börsengangs erzielt wird, für die weitere Entwicklung und den Betrieb von INX Trading Solutions, einer regulierten Lösung für den Handel mit Blockchain-Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, Security Token und deren Derivaten, sowie für die Einrichtung eines Liquiditätsreservefonds zu verwenden.Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission - SEC) am 20. August 2020 für wirksam erklärt. Kopien der Registrierungserklärung sind auf der SEC-Website unter sec.gov (http://www.sec.gov/) zugänglich. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts. Ein endgültiger Prospekt, der die Bedingungen des Angebots beschreibt, wurde bei der SEC eingereicht und ist Teil der wirksamen Registrierungserklärung. Kopien des endgültigen Prospekts zum Börsengang können kostenlos unter EDGAR auf der Website der Securities and Exchange Commission www.sec.gov (http://www.sec.gov/) angefordert werden (hier klicken (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1725882/000121390020023202/ea125858-424b1_inxlimited.htm)). Alternativ können Kopien des endgültigen Prospekts kostenlos per E-Mail an INX unter investors@inx.co angefordert werden.Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt und stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Einholung eines Kaufangebots von Wertpapieren in einem Rechtsgebiet dar, in dem ein derartiges Angebot oder eine derartige Einholung vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder Rechtsgebiets unzulässig wäre.Informationen zu INX LimitedINX Limited ist ein 2017 gegründetes Privatunternehmen mit Sitz in Gibraltar, das INX Trading Solutions entwickelt - ein zentraler Anlaufpunkt für unsere Kunden für den Handel mit Kryptowährungen, Security Token und deren Derivaten.Diese Pressemitteilung wird gemäß und in Übereinstimmung mit Bestimmung 134 des US-Wertpapiergesetzes (Securities Act of 1933) herausgegeben. Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1232458/INX_Limited_Logo.jpgPressekontakt:Alona SteinReBlonde für INXalona@reblonde.comOriginal-Content von: INX Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147625/4687886