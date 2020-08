Düsseldorf (ots) - sportwetten.de bietet neben einem breiten Wettangebot eine Gratiswette für die ESL One Cologne anDie diesjährige ESL One Cologne findet erstmals als Online-Turnier ohne Zuschauer statt. Die Trophäe wird auf die vier Regionen Europa, Nordamerika, Asien und Ozeanien aufgeteilt. Mit einem Preisgeld von insgesamt über 500.000 USD tut dieser Umstand der Attraktivität des Turniers jedoch keinen Abbruch. Aktuell finden in Europa die Halbfinalpartien der Gruppenphase statt. Mit BIG musste sich bereits ein großer Favorit im Viertelfinale gegen Sprout geschlagen geben.Für die restlichen Spiele der Gruppenphase und den anstehenden Partien der K.O.-Runde wartet der Wettanbieter sportwetten.de nicht nur mit einem breiten Wettangebot, sondern auch mit einer attraktiven Gratiswette auf. Kunden, die eine Wette i.H.v. 5 EUR auf ein Spiel der ESL One Cologne setzen, erhalten eine 5 EUR Gratiswette für eine nachfolgende Partien dieses Wettbewerbs.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de (http://www.sportwetten.de) sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab.sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).Pressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129232/4687900