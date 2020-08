Upon request by the issuer, long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of August 25, 2020. ISIN codes will remain unchanged. ISIN New Long Symbol --------------------------------------------- SE0014440665 BEAR ABB X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440673 BEAR ABB X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440681 BEAR ATLAS X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440699 BEAR ATLAS X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440707 BULL ATLAS X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440715 BULL ATLAS X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440723 BEAR BOLIDEN X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440731 BEAR BOLIDEN X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440749 BULL BOLIDEN X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440756 BEAR ELECTROLUX X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440764 BEAR ELECTROLUX X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440772 BEAR ERICSSON X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440780 BEAR ERICSSON X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440798 BEAR HM X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440806 BEAR HM X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440814 BULL HM X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440822 BULL HM X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440830 BEAR LUNDINENERGY X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440848 BEAR LUNDINENERGY X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440855 BULL LUNDINENERGY X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440863 BULL LUNDINENERGY X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440871 BEAR SANDVIK X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440889 BEAR SANDVIK X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440897 BEAR SEB X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440905 BEAR SEB X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440913 BULL SEB X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440921 BULL SEB X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440939 BEAR SKF X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440947 BEAR SKF X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440954 BEAR SSAB X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440962 BEAR SSAB X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440970 BULL SSAB X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440988 BULL SSAB X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014440996 BEAR SWEDBANK X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014441002 BEAR SWEDBANK X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014441010 BULL SWEDBANK X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014441028 BULL SWEDBANK X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014441036 BEAR VOLVO X5S NORDNET 1 --------------------------------------------- SE0014441044 BEAR VOLVO X4S NORDNET 1 --------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 60 00. Nasdaq Stockholm AB