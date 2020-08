DJ Bundesregierung: Gewisse Wahrscheinlichkeit für Giftanschlag auf Nawalny

Von Andrea Thomas und Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hält es für möglich, dass der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Regierungssprecher Steffen Seibert forderte am Montag volle Transparenz, um den "sehr schwer" wiegenden Verdacht eines Giftanschlags "bis ins Letzte" aufzuklären.

Nawalny war am Wochenende zur Behandlung in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden, nachdem er während eines Fluges in Russland das Bewusstsein verloren hatte.

"Es war klar, dass nach seiner Ankunft hier Schutzmaßnahmen getroffen werden mussten. Schließlich handelt es sich hier um einen Patienten, auf den mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Giftanschlag verübt worden ist", erklärte Seibert. Daher habe man entschieden, dass das Bundeskriminalamt BKA sich zunächst um seine Sicherheit kümmere.

Seibert sagte nichts zum Gesundheitszustand des Kreml-Kritikers. Dazu könnten sich seine Familie und die Ärzte äußern.

Außenminister Heiko Maas wollte sich während seines Besuchs in der Ukraine nicht genauer zu Nawalny äußern. "Für den Fall Nawalny fehlen noch viele Fakten, medizinische aber auch wahrscheinlich kriminologische. Die gilt es abzuwarten", so Maas. Die Bundesregierung warte vor einer Einordnung auf weitere Informationen, "die wir sicherlich aus der Charité bekommen werden in absehbarer Zeit", bevor die Bundesregierung den Fall einordne.

