Los Angeles (ots/PRNewswire) - Das neue Kapital wird die globale Wachstums- und Akquisitionsstrategie finanzierenSongtradr, die globale B2B-Musiklizenzierungsplattform, gab heute den Abschluss der Finanzierungsrunde der Serie C bekannt, die 30 Millionen USD aufbrachte, woraufhin das Unternehmen mit 165 Millionen USD bewertet wurde. Mit dieser Investition wird Songtradr seine globalen Expansionspläne und die Finanzierung wichtiger Akquisitionen beschleunigen, sein Ökosystem ausbauen und seine Datenkapazitäten erweitern. Die Technologien von Songtradr sind konzipiert, um das gesamte Musiklizenzierungsgeschäft zu vereinfachen und zu verbessern."Songtradr ist Nutznießer der signifikanten Beschleunigung der digitalen Adoption aufgrund der Pandemie. Es ist eine beispiellose Zeit, und wir haben uns darauf konzentriert, unserer Gemeinschaft aus Künstlern, Komponisten und Musiklizenznehmern einen Mehrwert zu bieten", so Paul Wiltshire, CEO von Songtradr."Diese Finanzierungsrunde wird dazu genutzt, unsere langfristige Strategie der Entwicklung eines datengestützten Musikrecht-Ökosystems, das die Musiklizenzierungsprozesse und das Lizenzmanagement effizienter gestaltet, umzusetzen und unser Produktangebot weiter auszubauen."Die Kapitalbeschaffung der Serie C wurde vom australischen Family Office St. Baker geleitet und umfasste eine Reihe weiterer prominenter australischer Family Offices sowie mehrere bestehende Songtradr-Investoren. Die vorangegangene Kapitalbeschaffungsrunde der Serie B in Höhe von 12 Millionen USD wurde Anfang 2019 abgeschlossen, und das Unternehmen konnte in der ersten Hälfte 2020 ein Umsatzwachstum von 160 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielen.Songtradr ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles und Niederlassungen in ganz Europa und der Asien-Pazifik-Region, das die mehr als 500.000 Künstler, Songwriter und Inhaber von Musikrechten der Plattform mit einem B2B-Marktplatz für Musiknutzer wie Marken, Werbeagenturen, Streaming-Plattformen, SVOD-Netzwerke, Film-, Fernseh- und Games-Firmen verbindet.INFORMATIONEN ZU SONGTRADR:Songtradr ist die weltweit größte Musiklizenzierungsplattform, die unsere globale Gemeinschaft aus Künstlern mit Streaming-Plattformen, Film & TV, Werbung, Gaming, Marken und mehr verbindet. Wir sind eine leidenschaftliche Gruppe aus Musikern und Musikbegeisterten mit einer einfache Mission: den Prozess des Austauschs von Musikrechten zu revolutionieren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1085219/Songtradr_Logo.jpgOriginal-Content von: Songtradr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147626/4687926