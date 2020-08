Am Montag gab es im Vereinigten Königreich 853 neue bestätigte COVID-19-Fälle, nach 1.041 Fällen am Sonntag, wie die neuesten Zahlen der Regierung zeigen. Wie der Bericht weiter ergab, gab es am Montag nur vier Todesfälle, nach sechs am Tag zuvor. Marktreaktion Diese Zahlen wurden von den Marktteilnehmern ignoriert. Der britische FTSE 100 gewann 1,75 ...

