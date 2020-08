Der USD/JPY sucht auch am Montag nach einer klaren Richtung - Der US-Dollar-Index bleibt im Minus unter 93,00 - Die positive Marktstimmung begrenzt die Nachfrage nach dem sicheren Hafen des japanischen Yens - Der USD/JPY sucht auch am Montag nach einer klaren Richtung und schwankt in einer Range von nicht mehr als 25 Pips. Zuletzt wurde das Paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...