FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf neue Behandlungsmethoden gegen das Coronavirus haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart beflügelt. Der Dax überwand am Montag die Marke von 13 000 Punkten, die sich in den vergangenen Wochen bei der Erholung vom Corona-Crash als schwierige Hürde erwiesen hatte. Der Leitindex ging 2,36 Prozent höher bei 13 066,54 Punkten aus dem Handel. Der MDax gewann 1,33 Prozent auf 27 630,39 Punkte.



Laut Marktanalyst Timo Emden von Emden Research treibt auf der Suche nach einer erfolgreichen Therapie derzeit "die Hoffnung auf den großen Wurf" die Kurse nach oben. Anlass dazu gab, dass die US-Regierung erwägt, das Zulassungsverfahren eines Impfstoffkandidaten von Astrazeneca zu beschleunigen. Zudem erteilte die US-Regierung eine Notfallgenehmigung für die Behandlung der Lungenkrankheit Covid-19 mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält. Unter diesen Einflüssen waren am Montag auch die tonangebenden US-Börsen positiv in den Handel gestartet./tih/he



GB0009895292, DE0008469008, DE0008467416

