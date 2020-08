DJ Unions-Energiepolitiker für leichtere Ökostrom-Eigenversorgung

BERLIN (Dow Jones)--Die Energiepolitiker der Unionsfraktion wollen Betreibern von Erneuerbaren-Anlagen die Versorgung mit dem eigenen Ökostrom erleichtern. "Die Eigenstromnutzung soll in allen Bereichen gestärkt werden", heißt es in einem Positionspapier zur geplanten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Wir müssen den Ausbau in dem Bereich forcieren", sagte einer der vier Verfasser des Papiers, der CDU-Abgeordnete Mark Helfrich, der neben Peter Bleser (CDU), Andreas Lenz (CSU) und Carsten Müller (CDU) zu den Energieberichterstattern der Fraktion im zuständigen Wirtschaftsausschuss des Bundestags gehört.

So würden etwa Dachflächen auf Ein- oder kleinen Mehrfamilienhäusern "nicht vollständig für PV-Anlagen genutzt", weil bei einer Nennleistung von mehr als 10 Kilowatt ein Teil der Ökostromumlage fällig wird. "Diese Grenze muss für Anlagen, die vorrangig zur Eigenversorgung gebaut werden, vollständig entfallen oder auf eine realistische Größe angehoben werden", fordern die Energiepolitiker und schlagen als Richtgröße 30 Kilowatt vor. Zudem müsse die Gewerbeanmeldung entfallen. "Halb belegte Dächer sind uns ein Dorn im Auge", erklärt Helfrich dazu.

Das Papier nimmt auch das Förderende für Erneuerbaren-Anlagen mit 20 Jahren Betriebszeit ab 2021 in den Blick. So müssten Betreiber kleinerer Solaranlagen ihren Strom einfach und unbürokratisch dem Markt zur Verfügung stellen können. "Eine Lösung wäre die Durchleitung des Marktwertes durch den Netzbetreiber als einfache, technisch ohne Aufwand mögliche Variante. Eine andere Lösung wäre Hilfestellung bei der Direktvermarktung", empfehlen die Autoren.

Als weitere Option nennen sie das Marktentwicklungsmodell. Dieses erlaube, "flexibel zwischen der neuen Vermarktungsform und der Direktvermarktung mit Marktprämie bzw. der Festvergütung zu wechseln, ohne das EEG-Konto zu belasten". Auch eine doppelte Dividende durch Neuregelung bei Netzengpässen wird vorgeschlagen: "Durch das Instrument sollen zusätzliche zuschaltbare Lasten vor dem Netzengpass aktiviert werden." Weiterhin fordert das Papier eine Abgaben- und Umlagenbefreiung für Energiespeicher.

Derzeit bereiten mehrere Gruppen der großen Koalition Papiere für die EEG-Reform vor. Am Freitag war auch eine achtseitige Ideensammlung der Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber (CSU) für den Klimakreis der Unionsfraktion bekannt geworden, die unter anderem eine Solaranlagenpflicht fordert. Das Wirtschaftsministerium erklärte am Montag, "sehr zeitnah" einen Entwurf vorlegen zu wollen.

August 24, 2020

