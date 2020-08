DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.331,74 +2,21% -11,04% Stoxx50 3.008,30 +1,67% -11,60% DAX 13.066,54 +2,36% -1,38% FTSE 6.106,31 +1,74% -20,43% CAC 5.007,89 +2,28% -16,23% DJIA 28.184,06 +0,91% -1,24% S&P-500 3.420,30 +0,68% +5,87% Nasdaq-Comp. 11.367,88 +0,50% +26,70% Nasdaq-100 11.617,75 +0,54% +33,03% Nikkei-225 22.985,51 +0,28% -2,84% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,94% -24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,45 42,34 +0,3% 0,11 -25,9% Brent/ICE 44,85 44,35 +1,1% 0,50 -27,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.931,61 1.940,44 -0,5% -8,83 +27,3% Silber (Spot) 26,56 26,79 -0,8% -0,23 +48,8% Platin (Spot) 918,75 921,20 -0,3% -2,45 -4,8% Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,4% +0,01 +3,9%

Mit dem im Tagesverlauf erholten Dollar gibt Gold die Gewinne ab.

Die Erdölpreise ziehen in Richtung eines Fünfmonatshochs an. Gleich mehrere Tropenstürme im Golf von Mexiko zwingen die dort aktiven Ölbohrunternehmen, große Teile der Förderung lahmzulegen. Schwache Daten lassen die Ölpreise von den Tageshochs zurückkommen: Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juli abgeschwächt - nach einer deutlichen Erholung im Mai und Juni, wie der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) zeigt.

FINANZMARKT USA

Sowohl der marktbreite S&P-500 als auch die technologielastigen Indizes Nasdaq-100 bzw. -Composite weitere Allzeithochs markiert. Getragen wird die positive Stimmung von Hoffnungen auf potenzielle Mittel gegen Covid-19. Die US-Behörden haben den Einsatz von Blutplasma bei der Behandlung generell erlaubt. Laut einem Bericht könnte US-Präsident Donald Trump die FDA anweisen, eine ähnliche Zulassung für einen experimentellen Impfstoff von Astrazeneca zu erlassen. Positiv werden die auf das tiefste Niveau seit über zwei Monaten rückläufigen Neuinfektionen in den USA zur Kenntnis genommen. Während im frühen Geschäft die technologielastigen Nasdaq-Indizes dem Dow noch voraus liefen, hat sich dies mittlerweile umgekehrt. Am Aktienmarkt kommen Technologiewerte im Tagesverlauf von ihren Hochs zurück. Amazon und Microsoft ziehen nur noch um 0,8 bzw. 0,2 Prozent an, Alphabet steigen um 0,5 Prozent. Google Cloud, eine Alphabet-Division, gerät bei den Marktanteilen gegenüber der Konkurrenz von Amazon und Microsoft immer deutlicher ins Hintertreffen. Unter den Autowerten hat die Stimmung im Tagesverlauf gedreht. So lagen Tesla zum Start 3 Prozent im Plus, nun geben sie 1,6 Prozent ab. Die Aktien der traditionellen Autobauer liegen nun vorn - GM mit 6,8 Prozent und Ford mit 4,8 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der zunehmende Schwung im Kampf gegen die Corona-Pandemie stützte. Verwiesen wurde auf die US-Zulassung von Plasma von genesenen Patienten zur Behandlung gegen Covid-19. Daneben erwog US-Präsident Donald Trump eine beschleunigte Zulassung des sich noch im Versuchsstadium befindlichen Corona-Impfstoffes von Astrazeneca. Die Aktie kletterte um 2,1 Prozent. Erstmals im DAX wurden Delivery Hero gehandelt. Die Aktie verlor 0,7 Prozent, nachdem sie über weite Strecken mit Aufschlägen notiert hatte. Nach der DAX-Aufnahme fielen Aktien häufig, weil die Fantasie darauf bereits im Vorfeld eingepreist worden sei, hieß es. Technologiewerte waren gesucht: Infineon stiegen um 2,8 und SAP um 2,1 Prozent. MTU Aero erholten sich stärker mit Aufschlägen von 5,2 Prozent. Unter den Autowerten ging es für Daimler um 4 Prozent nach oben. VW hinkten hinterher mit Kursgewinnen von 1,3 Prozent. Das Thema Abgasmanipulation nimmt kein Ende. Laut einem Bericht hatte das Kraftfahrtbundesamt Ermittlungen gegen VW und Porsche eingeleitet. Porsche gewannen 1,3 Prozent. Metro reagierten volatil auf den Abgang von Vorstandschef Olaf Koch. Zu Börsenschluss lagen Metro 0,9 Prozent vorn. Nach einem ebenfalls schwankungsreichen Handel verloren Qiagen 0,7 Prozent. Hier hatte Aufsichtsratschef Hakan Björklund das Handtuch geworfen. In London stiegen BT mit Übernahmespekulationen um 7,1 Prozent. Sulzer gingen 2,6 Prozent fester in die Woche. Das Industrieunternehmen übernimmt die schweizerisch-deutsche Haselmeier.

DEVISEN

Devisen zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1801 +0,03% 1,1797 1,1777 +5,2% EUR/JPY 124,98 +0,17% 124,85 124,80 +2,5% EUR/CHF 1,0750 -0,06% 1,0759 1,0749 -1,0% EUR/GBP 0,9029 +0,18% 0,9008 0,9004 +6,7% USD/JPY 105,90 +0,12% 105,85 105,96 -2,7% GBP/USD 1,3071 -0,14% 1,3096 1,3081 -1,4% USD/CNH (Offshore) 6,9109 -0,14% 6,9148 6,9186 -0,8% Bitcoin BTC/USD 11.772,76 +0,90% 11.695,51 11.736,37 +63,3%

Der Dollar neigt etwas zur Schwäche, hat sich aber vom Tief erholt. Marktteilnehmer verweisen auf das virtuelle Notenbankertreffen in Jackson Hole. Dort dürfte Fed-Chairman Jerome Powell das Ergebnis der Strategieprüfung vorstellen. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihr Ziel für Preisstabilität mit einem durchschnittlichen Inflationsziel neu definieren werde. Die Fed dürfte auch zusagen, die Zinssätze nicht zu erhöhen, bis das neue Ziel erreicht sei.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Neben Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus stützten auch die guten Vorgaben der Wall Street. Die jüngsten Impfstoffhoffnungen fußen auf der Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Einsatz von Blutplasma bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankungen. Etwas in den Hintergrund wurden dagegen die weiter belastenden Faktoren gedrängt. So nimmt die Zahl der Neuinfektionen global weiter rasant zu. Besonders deutlich fiel das Plus in Hongkong aus. Nach oben gehievt wurde der Index von einem 5,8-prozentigen Plus beim Indexschwergewicht Tencent. Händler verwiesen darauf, dass die US-Regierung US-Unternehmen versichert habe, trotz einer Verfügung von Präsident Donald Trump gegen Tencent weiter die Tencent-App WeChat benutzen zu dürfen. Derweil will sich der Betreiber der chinesischen Video-App Tiktok gegen die US-Regierung wehren und hat Klage wegen des Vorgehens gegen Tiktok angekündigt. Im Sog von Tencent ging es für die Alibaba-Aktie um 4,6 Prozent nach oben. Im Verlauf wurde ein neues Rekordhoch markiert. Während der Schanghai-Composite lediglich knapp zulegte, ging es für das Startup-Segment Chinext kräftig nach oben. Zu Wochenbeginn traten neue Handelsregeln in Kraft. Der Nikkei-225 erholte sich von anfänglichen Verlusten. Gesucht waren auch hier wie schon in den USA Aktien aus dem Technologiebereich. Der Kospi zeigte sich fest. Die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea war zuletzt wieder leicht rückläufig. Pessimistische Aussagen der Bank of Korea zur wirtschaftlichen Entwicklung belasteten nicht. In Australien verzeichnete der S&P/ASX 200 ein Plus, ebenfalls angeführt von Technologiewerten. Afterpay, Appen und NEXTDC markierten allesamt neue Rekordstände.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer erhöht Beteiligung an Informed Data Systems

Bayer und Informed Data Systems wollen gemeinsam digitale Gesundheitsprodukte für verschiedene Therapiegebiete entwickeln, um so mit Dienstleistungen die Patienten im Umgang mit bestimmten Erkrankungen zu unterstützen. Im Zuge der Zusammenarbeit erhöht Bayer seine Kapitalbeteiligung in einer Finanzierungsrunde des Unternehmens, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Transaktionsvolumen könne bis zu 98 Millionen US-Dollar erreichen und umfasse die Kapitalbeteiligung sowie Kosten für gemeinsame Entwicklung einer digitalen Gesundheitsplattform.

Centrotec übernimmt Pari Group AG

Die Centrotec SE übernimmt die schweizerische Pari Group AG vollständig. Gezahlt würden 6,51 Euro je Aktie, insgesamt gut 43 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. Verkäufer ist die Familie Krass, die auch die Mehrheit an Centrotec hält.

EnBW will Elektrobusse während der Fahrt aufladen

Der baden-württembergische Staatsversorger EnBW testet das kontaktlose Laden von Elektrobussen während der Fahrt. Für das bislang erste Projekt dieser Art in Deutschland arbeitet das Unternehmen mit dem israelischen Start-up ElectReon zusammen.

Frankreich und Facebook einigen sich in Steuerstreit

Der US-Onlineriese Facebook und die französische Regierung haben einen Steuerstreit gegen die Zahlung von 106 Millionen Euro beigelegt. Die Steuernachzahlung für die Facebook-Tochtergesellschaften in Frankreich beziehe sich auf die Jahre 2009 bis 2018, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Haushaltsministerium in Paris äußerte sich unter Verweis auf das Steuergeheimnis nicht zu der Erklärung.

Britische Supermarktkette Tesco kündigt 16.000 neue Stellen an

Die britische Supermarktkette Tesco hat angekündigt, 16.000 neue sozialversicherungspflichtige Stellen zu schaffen. Grund sei der Boom beim Lebensmittellieferdienst in der Corona-Krise, teilte Tesco am Montag mit. Seit Beginn der Pandemie habe Tesco seine Kapazitäten hier "mehr als verdoppelt" und beliefere derzeit wöchentlich fast 1,5 Millionen Kunden. Die neuen Stellen sollen zum Großteil die Aushilfen bekommen, die Tesco in der Corona-Krise angeheuert hatte.

