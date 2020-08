Der NZD/USD legte am Montag moderat zu - Die Einzelhandelsumsätze in Neuseeland brachen im zweiten Quartal dramatisch ein - Der Greenback sucht angesichts der hohen Risikobereitschaft der Anleger neue Gebote - Der NZD/USD startete die neue Handelswoche leicht unter Druck und sank in Richtung 0,6520 Dollar. Da der Greenback sich ebenfalls schwach ...

