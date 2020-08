Corporation Lithium Éléments Critiques: Critical Éléments annonce la clôture d'un financement privé sans courtier de 3 000 000 $

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 24 août 2020 / Corporation Lithium Éléments Critiques (TSXV:CRE)(OTCQX:CRECF)(FSE:F12) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété un placement privé sans l'intermédiaire d'un courtier par l'émission d'un total de 10 000 000 d'unités (les « Unités ») de la Société à un prix de 0,30 $ par Unité, pour un produit brut total de 3,0 millions $ (le « Placement »).

Chaque Unité émise est constituée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (chaque « Bon de souscription » entier). Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société à un prix de 0,45 $ par action ordinaire, à tout moment à la date ou avant 24 mois suivant la date de clôture du Placement.

Des honoraires d'intermédiation de 71 164.80 $ ont été versés dans le cadre du Placement et un initié de la Société a aussi participé au Placement pour un montant de 30 000 $.

Le produit net du Placement sera utilisé par la Société pour avancer le projet Rose lithium-tantale ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

Le Placement est assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et tous les titres émis seront assujettis à une période de détention de quatre mois expirant le 21 décembre 2020.

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

Le Groupe Primero a récemment complété la première phase du contrat d'implication anticipée de l'entrepreneur intervenue avec la Société et a fourni un prix maximum garanti pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction du projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par la Société. Ce coût forfaitaire est dans le même ordre de grandeur que les coûts estimés dans l'étude de faisabilité publiée le 29 novembre 2017 et basée sur des prédictions de prix de 750 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5 % Li2O), de 1 500 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité technique (6 % Li2O), et de 130 $ US/kg pour le Ta2O5 contenu dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0,75 $ US/$ CA. Le taux de rendement interne (« TRI ») du projet Rose lithium-tantale est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du projet Rose lithium-tantale est estimé à 48,2 % et la VAN avant impôts à 1 257 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 % (voir communiqué du 6 septembre 2017). L'analyse financière repose sur les ressources minérales indiquées. Une ressource minérale indiquée est la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée des paramètres techniques et économiques, la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du dépôt. Le plan de minage prévoit l'extraction de 220,2 Mt de matériel composé de 26,8 Mt de minerai, 182,4 Mt de stériles et 11,0 Mt de morts-terrains. Le ratio de décapage moyen est de 7,2 tonnes de stériles par tonne de minerai. Le taux de production nominal a été estimé à 4 600 tonnes par jour, pour 350 jours d'exploitation par année. Le plan d'exploitation à ciel ouvert permet une durée de vie de la mine de 17 ans. La mine produira un total de 26,8 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,85 % de Li2O et 133 ppm de Ta2O5. L'usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 236 532 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 429 tonnes de concentré de tantalite.

RENSEIGNEMENTS :

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

jslavallee@cecorp.ca

www.cecorp.ca

