GERMANTOWN/HILDEN (dpa-AFX) - Qiagen kann in den USA seinen digitalen Schnelltest zum Nachweis von Sars-CoV-2-Antikörpern auf den Markt bringen. Das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen kündigte am Montagabend die Einführung an, nachdem der Antrag des Unternehmens auf Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA eingereicht worden sei. Erste Auslieferungen sollen Ende August 2020 stattfinden. In Europa wird das Produkt ebenfalls in den kommenden Wochen starten.



Anleger reagierten erfreut. Der Aktienkurs von Qiagen legte im nachbörslichen Handel in New York in einer ersten Reaktion um fast drei Prozent zu./he/ajx

