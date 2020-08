Peking (ots/PRNewswire) - Am 24. August veranstaltet TOJOY den "China Unicorn Carnival 2020", bei dem vielversprechende Unternehmen über eine der weltweit größten Plattformen zur Geschäftsbeschleunigung Zugang zu Kapital, Ressourcen und Partnerschaften erhalten, die für das Wachstum in ganz China nötig sind. Bereits am ersten Veranstaltungstag gaben 34 über die TOJOY-Plattform beschleunigte Projekte ihre Absicht bekannt, mit Hilfe des TOJOY-Börseneinstiegsprogramms an die Börse zu gehen.TOJOYs Aufstieg befähigt 34 stark aufgestellte Unternehmen für zukünftige BörsengängeBei der Veranstaltung am 18. August zum 29. Geburtstag des Unternehmens sprach die TOJOY-Führung über die bisherigen Erfolge, die den Weg für die Bekanntgabe der 34 Semi-Einhorn-Projekte geebnet haben. Alle 34 sind mit TOJOY gewachsen, indem sie die Plattform nutzten, um in beispielloser Geschwindigkeit auf Kapital, Partner und unternehmerische Ressourcen zuzugreifen.Im April 2020, zu einem kritischen Zeitpunkt der wirtschaftlichen Erholung Chinas, veranstalteten TOJOY und das Hightech Investment Professional Committee der China Investment Association die Zweite Global Unicorn Fair über TOJOYs Online-Plattform - die TOJOY Entrepreneur Cloud App. Zehn Unternehmen nutzten die Veranstaltung, um Zugang zu Kapital, Ressourcen und Partnerschaften zu erhalten, die von hunderttausenden Teilnehmern aus aller Welt über die Plattform angeboten wurden.Durch den konsequenten Aufbau, die kontinuierliche Verbesserung und weltweite Bereitstellung seiner Sharing-Plattform hat TOJOY leistungsstarke kommerzielle Ressourcen auf der ganzen Welt zusammengebracht, um schnell wachsende Unternehmen mit einem stetigen Wachstumsstrom zu fördern.Aufbau eines effektiven UnternehmensbeschleunigersAnlässlich der Feierlichkeiten zum 29. Geburtstag von TOJOY würdigte der Vorsitzende des TOJOY-Vorstandes Lu Junqing vier wichtige Errungenschaften in den ersten drei Jahrzehnten des Unternehmens, die seiner Meinung nach zum heutigen Erfolg geführt haben. Diese sind die Schaffung des einzigartig integrierten universellen Geschäftsmodells des Unternehmens, das Debüt seiner globalen O2O-Super-Geschäftsplattform, die Entwicklung eines selbstverwalteten Managementsystems, das Anreize für Fleiß und Verdienste bietet, sowie die Bildung eines fähigen globalen Unternehmerteams.Dabei betonte der Vorsitzende Lu auch die plattformweite Befolgung eines Kodex der "Innovation, Einheit und Integrität" als Schlüssel für den anhaltenden Erfolg von TOJOY.Mit bei der Veranstaltung dabei waren Delegierte aus mehreren von TOJOY beschleunigten Starunternehmen, darunter Vertreter der landesweiten Mutterschafts- und Kinderbetreuungskette B&G, der intelligenten Lieferplattform Sousou Shenbian sowie Kweichow Moutai, das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung an einer Börse auf dem chinesischen Festland. Am 18. August unterzeichneten weitere Starunternehmen, darunter China Mobile und Dana Technology, vor Ort Verträge über die offizielle Teilnahme an TOJOYs Einhorn-Beschleuniger.Heute beschleunigt TOJOY mehr als 300 Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Branchen an, mit besonderem Schwerpunkt auf innovativen Sektoren wie E-Commerce, Internet der Dinge und Big Data.Der globale CEO von TOJOY, Ge Jun, spricht über die weiteren Pläne für die Zukunft. Ge erwartet, dass TOJOY seine Inkubationsfähigkeiten weiter stärken und seine Plattform erweitern wird, um bis 2021 und dann 2022-2023 Gewinne zu erzielen. Damit soll sein globaler Einhorn-Beschleuniger vollständig ausgebaut werden, um Unternehmen weltweit voranzubringen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1232406/The_34_semi_unicorn_projects_launched_TOJOY.jpgPressekontakt:GuoxiaoyuTel.: +86 571 18611740095E-Mail: guoxiaoyu@tojoy.comOriginal-Content von: ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134680/4688003