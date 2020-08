Washington - John Bolton, ehemaliger Sicherheitsberater von Donald Trump, hat vor einer Wiederwahl des US-Präsidenten gewarnt. Sollte Trump wiedergewählt werden, werde das möglicherweise schwerwiegende Folgen haben, sagte Bolton dem Nachrichtenportal Watson.



Ein Fehler könne immer korrigiert werden: "Aber wenn der Fehler wiederholt wird und Trump nochmals gewählt wird, dann wird es viel schwerer, den Fehler zu korrigieren, sowohl gesellschaftlich als auch, was unseren nationalen Charakter angeht." Bolton glaubt, dass die USA ihre internationale Reputation nach dem Ende von Trumps Amtszeit rasch verbessern können. "Ich bin zuversichtlich, dass dieser Schaden repariert werden kann - gerade, wenn es bei einer einzigen Amtszeit von Trump bleibt", so der Ex-Sicherheitsberater. Trump habe für seine Außenpolitik wenig Rückhalt in der Bevölkerung.



Seine aggressive Rhetorik auch gegenüber verbündeten Staaten habe "wirklich wenig mit dem zu tun, wofür die überwältigende Mehrheit der US-Amerikaner steht". Bolton befürchtet allerdings, dass die USA nach einer möglichen Wiederwahl Trumps die NATO verlassen könnten. "Falls er wiedergewählt wird, verschwindet eine wichtige politische Leitplanke", sagte er dem Nachrichtenportal. Diese Gefahr drohe vor allem, falls die Republikaner die Mehrheit im Senat verlieren und das Repräsentantenhaus nicht zurückgewinnen würden.



"Dann weiß ich nicht, in welche Richtung Trump geht. Vielleicht könnte er Dinge tun, die den Demokraten gefallen, weil er sich einen Kompromiss mit ihnen erhofft. Oder er könnte Dinge angehen wie einen Rückzug aus der NATO, weil er keine negative Reaktion der Republikaner mehr fürchtet."

