BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerische Kurier" zur Maske am Arbeitsplatz:



"Zieht man größere Hotspots wie Fleischfabriken ab, zeigt sich in den Betrieben und Verwaltungen bisher keine allzu gravierende Ansteckungsgefahr. Ein weiteres Generalverbot würde in dem Bereich wenig bringen, könnte aber die bisher große Akzeptanz der Maske in weiten Teilen der Bevölkerung gefährden. Eine Dauertätigkeit unter der Maske ist in vielen Berufen nicht zu leisten und oft auch nicht sinnvoll. Zudem ist es vorrangig Pflicht der Arbeitgeber, Beschäftigte vor dem Virus zu schützen. Im eigenen Interesse. Im Arbeitsschutzgesetz ist dazu alles Notwendige enthalten. Warum sollte der Staat noch tiefer eingreifen? Daran kann weder Unternehmen noch Arbeitnehmern gelegen sein. Dass Bund und Länder die Idee umsetzen, ist daher sehr unwahrscheinlich. Die Regierenden sollten sich lieber auf bedeutendere Ansteckungsherde konzentrieren."/yyzz/DP/nas

