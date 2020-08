MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Strafen für illegale Autorennen:



"Auch mit mehr Kontrollen kommt man den Rasern nicht bei: Die Rennen können jederzeit und an jedem Ort starten. Was gegen den tödlichen Leichtsinn hilft, der jeden von uns treffen kann: eine Strafe, die wehtut. Gäbe es eine mindestens fünfjährige Haftstrafe und lebenslangen Führerscheinentzug für die Teilnahme an einem illegalen Autorennen, wäre der Spuk beendet. Die Politik hat das seit langem in der Hand."/yyzz/DP/he

