LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Wahlrecht:



"Heute im Koalitionsausschuss ist der "Point of no return". Einigt man sich nicht, entsteht ein großer Schaden. Mehr vielleicht, als die Akteure denken. Denn dem Volk wird nicht verborgen bleiben, dass hier parteipolitischer Egoismus den Kern des friedlichen Zusammenlebens in Deutschland gefährdet - nämlich die Funktionsfähigkeit und Akzeptanz des Parlaments. Geschenkt, dass die CSU sich am stärksten an ihre kleinen Vorteile klammert; auch die Vorschläge der SPD sind nicht nur uneigennützig. Wer hinterher Schuldige für ein Scheitern sucht, wird jedenfalls nur Geschädigte finden. Es gibt noch einen anderen Weg: eine Abstimmung über die vorliegenden Reformvorschläge, auch die der Opposition, und zwar ohne Koalitionszwang."/yyzz/DP/nas

