WESTLB - Die West-LB war eine Skandalbank, sie stand für Misswirtschaft, Selbstbedienung und politischen Filz im lange Zeit SPD-regierten Nordrhein-Westfalen. Und selbst heute ist die einstige Staatsbank, die nach Verlusten in Milliardenhöhe längst nicht mehr existiert, ein Fall für Staatsanwälte, Steuerfahnder und Kriminalbeamte. Nach Erkenntnissen der Ermittler machte das staatseigene Institut kräftig mit beim wohl größten Steuerdiebstahl in Deutschland: Um gleich 454 Millionen Euro soll die West-LB den Fiskus von 2005 bis 2007 bei Cum-Ex-Geschäften erleichtert haben. Jetzt wollen die Finanzbehörden in Nordrhein-Westfalen ihr Geld zurück. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht der Portigon AG hervor, der Nachfolgerin der Landesbank. (SZ S. 17)

CECONOMY - Ceconomy, die Obergesellschaft der Elektronikkette Media-Saturn, will die strategische Transformation des Konzerns mit einer neuen Organisationsstruktur voranbringen. Ob Interimschef Bernhard Düttmann, der das Vorhaben jüngst durch den Aufsichtsrat brachte, die Realisierung auch verantwortet, steht jedoch noch nicht fest. Denn Düttmanns Vertrag läuft Mitte Oktober aus, und noch hat der Manager, der im vorigen Herbst aus dem Aufsichtsrat in die Spitzenposition wechselte, keinen neuen Vertrag. Im Interview gibt sich der 60-Jährige allerdings betont gelassen: "Ich habe keine Karriereambitionen mehr, das liegt hinter mir." Operativ arbeitet Ceconomy an der Optimierung der Kostenstrukturen. Zugleich leisten sich die Düsseldorfer jedoch weiterhin- Doppelstrukturen bei Ceconomy und ihrem wichtigsten Asset, der Media-Saturn-Holding (MSH). Schuld daran ist die Eigentümerstruktur der MSH. Denn dort gibt es mit Convergenta eine Minderheitsgesellschafterin. Die MSH-Anteile in eine Beteiligung an Ceconomy zu wandeln, wäre aus Düttmanns Sicht die einfachste Lösung. "Wir sind in Gesprächen mit Convergenta, haben aber noch keinen Durchbruch erzielt", sagt er. (Börsen-Zeitung S. 9)

VOLKSBANKEN - Millionen Bankkunden ärgern sich über Finanzprodukte, die kaum noch Zinsen abwerfen. Jetzt aber locken einige Volks- und Raiffeisenbanken: Sie suchen Anteilseigner - und versprechen dafür gute Erträge. (SZ S. 17)

HUAWEI - Alle Mobilfunkbetreiber in Deutschland wollen Huawei bei den relevanten Strukturen des 5G-Netzes außen vor lassen. Trotzdem planen sie für das LTE-Bestandsnetz und die neue Mobilfunkgeneration weiterhin auch mit Antennentechnik von Huawei, die in der Regel mit Komponenten von Ericsson oder Nokia kombiniert wird. Alles andere würde die 5G-Ausbau erheblich verzögern und verteuern, warnen sie unisono. (FAZ S. 19)

