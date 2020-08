DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

PLEITEWELLE - Im September wird der Bundestag darüber beraten, ob die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende März verlängert wird. Klar ist schon jetzt: Ob in diesem Herbst oder im nächsten Frühjahr, je nachdem, wann die Regelung ausläuft, droht eine Pleitewelle in Deutschland. Davon zumindest gehen Insolvenzverwalter wie auch der weltweit führende Kreditversicherer Euler Hermes aus. Pleiten oder sogenannte Schutzschirmverfahren, wie sie Vapiano, Esprit, Hallhuber und auch Galeria Karstadt Kaufhof beantragt haben, um sich vor dem Zugriff der Gläubiger zu schützen, seien erst der Anfang, sagen die Experten. Gefährdet sind vor allem Maschinenbauer und Autozulieferer sowie Gastronomiebetriebe, Hotels und Messebauer. Doch das ist nur die eine, die dunkle Seite einer geteilten Wirtschaft. Während viele Firmen um ihr Überleben kämpfen, haben sich die börsennotierten Konzerne umfassend mit Liquidität versorgt. Allein die 30 Dax-Unternehmen erhöhten ihre Barmittel und kurzfristig abrufbaren Zahlungsmittel im zweiten Quartal auf 253 Milliarden Euro. Das sind 44 Milliarden Euro mehr als zum Jahreswechsel, und es ist so viel wie nie zuvor. (Handelsblatt S. 4)

KLINIK-RETTUNGSSCHIRM - Obwohl die Corona-Infektionen stark zunehmen, soll der Krankenhaus-Rettungsschirm nicht verlängert werden. Der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eingesetzte Expertenbeirat zur Krankenhausfinanzierung während der Pandemie empfehle, wesentliche Teile der pauschalen Hilfszahlungen am 30. September auslaufen zu lassen, heißt es im Abschlussbericht des Gremiums. (FAZ S. 17)

CHINA - China hat erstmals bestätigt, dass bestimmte Berufsgruppen seit Wochen Zugang zu einem Corona-Impfstoff haben, obwohl in China noch kein entsprechendes mittel zugelassen ist. (FAZ S. 1)

CORONATEST - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Massentests auf das Coronavirus, die aktuell für Reiserückkehrer möglich sind, wieder einschränken. In einem Beschlussvorschlag seines Hauses für die Gesundheitsministerinnen und -minister der Bundesländer, welcher der Süddeutschen Zeitung vorliegt, heißt es, dass die "Möglichkeit zur kostenlosen Testung" für Menschen, die nicht aus Risikogebieten kommen, von Mitte September an fallen sollte. Bei einer Telefonkonferenz am Montag stimmten die Ressortchefs laut dem schleswig-holsteinischen Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mehrheitlich für diesen Vorschlag. Auch für Einreisende, die aus Risikogebieten nach Deutschland kommen, sollten laut Bundesgesundheitsministerium künftig etwas andere Regeln gelten. Die obligatorische Quarantäne solle demnach nicht mehr mit einem negativen Testergebnis enden dürfen, sondern in jedem Fall fünf Tage andauern, heißt es. (SZ S. 1)

CORONAHILFEN - Im Kampf gegen die Coronakrise plant die Große Koalition Milliardenausgaben für Schulen, die Bahn, Offshore-Wind und Telemedizin. Das Geld soll aus dem EU-Wiederaufbaufonds kommen. Dem Bund stünden daraus 23 Milliarden Euro zur Verfügung, heißt es in Regierungskreisen. Die Überbrückungshilfen für den Mittelstand sollen bis Jahresende verlängert werden. Bisher sind aus dem 25-Milliarden-Euro-Programm erst 700 Millionen Euro abgeflossen. "Das wirtschaftspolitische Krisenmanagement hat damit einen tiefen Kratzer bekommen", sagt Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Die FDP kritisierte bürokratische Antragsprozesse. (Handelsblatt S. 6/Börsen-Zeitung S. 4)

LIBRA - Libra, die geplante Kryptowährung des US-Internetkonzerns Facebook, ist umstritten. Kritiker befürchten, die digitale Devise könnte Geldwäsche vereinfachen und die Souveränität von Staaten und ihrer Notenbanken aushöhlen. Die EU-Finanzminister beschlossen daher bereits im Dezember, dass rasch ein Regelwerk entwickelt werden soll für solche Internet-Währungen, hinter denen ein Unternehmen steht. "Alle Optionen sollten auf den Tisch kommen", forderten die Minister - also zur Not auch ein Verbot in Europa. Noch im dritten Quartal, sprich: bis Ende September, wird die EU-Kommission Gesetzesvorschläge präsentieren. Und die Brüsseler Behörde schickte schon ein zehnseitiges Diskussionspapier mit Vorschlägen und Fragen an die Mitgliedstaaten. Das Dokument, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, sieht keinen Blanko-Bann vor, sehr wohl aber scharfe Regeln. (SZ S. 19/FAZ S. 15)

AUTOZULIEFERER - Die deutschen Autozulieferer stellen sich wegen der Corona-Pandemie noch länger auf schwierige Zeiten ein. Etwa 60 Prozent der Firmen geben an, dass sie einen zusätzlichen Personalabbau planen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Verbands der Automobilindustrie, die dem Handelsblatt vorliegt. Rund die Hälfte kalkuliert damit, dass zwischen fünf und zehn Prozent der Mitarbeiter gehen müssen. Die Aussichten der Branche sind düster: Jeder zweite Zulieferer rechnet damit, dass erst im Jahr 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreicht wird, jeder zehnte sieht dies erst für 2023. (Handelsblatt S. 20)

KURZARBEIT - Der Kurzarbeitsplan von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil reicht der Industrie nicht aus. Die fordern die Metallarbeitgeber mehr Entlastungen für Krisenbetriebe. (FAZ S. 15/Börsen-Zeitung S. 4/Welt S. 9)

