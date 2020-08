The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.08.2020





ISIN Name

CA37890Y2096 GLOB.ENERGY METALS

CA5443121010 LOS ANDES COPPER LTD

CA9599072050 WESTERN TROY CAPITAL RES.

GB00B9F4MT28 NETSCIENTIFIC PLC LS -,05

SE0013256682 KINNEVIK B SK 0,10

US4282951098 HEXINDAI INC.(SP.ADR)/1

US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01

