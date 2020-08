ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siltronic von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Euro angehoben. Die Sorgen über Überkapazitäten in der Chipbranche erschienen in den Papieren des Waferherstellers eingepreist zu sein, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Siltronic-Aktien sei schlicht zu attraktiv, um diese links liegen zu lassen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2020 / 16:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2020 / 04:00 / UTC



DE000WAF3001

