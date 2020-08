Moody's Analytics freut sich, die Erweiterung der Lösungen CreditEdge und RiskCalc durch KI-Ressourcen bekannt zu geben. Diese Plattformen enthalten jetzt das Tool Credit Sentiment Score von Moody's Analytics sowie einen KI-News-Feed. Diese Tools nutzen die Verarbeitung natürlicher Sprache und die Textanalyse von Nachrichtenmedien, um Kunden dabei zu unterstützen, Marktstörfaktoren herauszufiltern und kreditrelevante Nachrichten über öffentliche und private Unternehmen in ihren Portfolios zu finden.

Mithilfe dieser KI-gestützten Funktionen können Kunden gezielt für das Kreditrisiko eines Unternehmens relevante Nachrichten, wie z. B. Meldungen über Ausfälle, Konkurse, Umschuldungen, Klagen und potenzielle finanzielle Notlagen, identifizieren und nach der inhaltlichen Relevanz für dieses Unternehmen bewerten. Gemeinsam ergänzen diese Ressourcen die quantitativen Funktionen für die Kreditrisikomodellierung der Lösungen RiskCalc und CreditEdge und bieten Portfolio- und Risikomanagern eine verbesserte Frühwarnung bei Kreditverschlechterungen.

"Unsere Kunden möchten möglichst viele Informationen in Echtzeit erhalten, um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen und ihre Portfolios effektiver verwalten zu können, insbesondere in einem sich verschlechternden Kreditumfeld", so Nihil Patel, Managing Director von Moody's Analytics. "Indem sie direkte und indirekte Verbindungen zwischen Ereignissen und Unternehmen aufdecken, liefern diese neuen KI-gesteuerten Fähigkeiten Erkenntnisse, die bisher nur schwer und mit hohem Zeitaufwand an zentraler Stelle gewonnen werden konnten."

Die CreditEdge-Lösung bietet ein führendes quantitatives Modell der Ausfallwahrscheinlichkeit zur Messung des Kreditrisikos von Portfolios börsennotierter Firmen und Staaten. Sie kombiniert das Modell EDF (Expected Default Frequency) von Moody's Analytics zur Quantifizierung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Unternehmen in den nächsten 12 Monaten ausfällt, mit branchenführenden Analysen, um frühzeitig vor negativen Auswirkungen zu warnen. Die RiskCalc-Lösung bietet einen robusten Ansatz zur Bewertung des Kreditrisikos von Privatunternehmen. Sie generiert eine vorausschauende Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit (EFD) sowie eine Schätzung der Verlustquote bei Ausfall (LGD) und des erwarteten Kreditverlusts.

