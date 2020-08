Perlen (awp) - Die CPH Chemie + Papier Holding (CPH) expandiert in Südamerika. Die Tochtergesellschaft Perlen Packaging Anápolis will den Bereich Verpackungen am Standort in Brasilien ausbauen. Mittels einer Investition im höheren einstelligen Millionenbereich soll eine PVdC-Beschichtungsanlage mit einer Kapazität von 6500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...