Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex dürfte im August erneut gestiegen sein. Volkswirte erwarten einen Anstieg auf 92,0 (Juli: 90,5) Punkte. Das wäre der höchste Stand seit Februar. Zwar könnten unter den wieder zunehmenden Corona-Infektionszahlen einzelne Bereiche des Dienstleistungssektors leiden, doch befindet sich die Industrie voll auf Erholungskurs. Während nicht nur in Deutschland die öffentlichen Debatten über den Umgang mit steigenden Corona-Infektionszahlen an Hitze gewinnen (sollen die Behörden erneut das öffentliche Leben einschränken?), fördern Unternehmensumfragen einen zunehmenden Optimismus zutage, wonach sich die Geschäftstätigkeit vom tiefen Absturz im April und Mai erholen wird. Vor allem diese Geschäftserwartungen sind es, die den Ifo-Index in den vergangenen Monaten steigen ließen. Vergleichsweise zaghaft sieht dagegen die Besserung aus, die die Unternehmen ihrer aktuellen Geschäftslage bescheinigen. Das muss sich ändern, sollen nicht Zweifel an der allenthalben erwarteten steilen Erholung des BIP im dritten Quartal aufkommen. Allerdings erwarten die Volkswirte, dass der Index der Lagebeurteilung im August nur auf 87,0 (Juli: 84,5) Punkte gestiegen ist.

TAGESTHEMA II

Die USA und China haben sich gegenseitig versichert, weiter auf eine Entschärfung ihres Handelskonflikts hinarbeiten zu wollen. Bei einem Telefonat der Unterhändler hätten beide Regierungen ihren Willen bekundet, das im Januar geschlossene Teilhandelsabkommen zum Erfolg zu führen, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit. Beide Regierungen sähen "Fortschritte" bei der Umsetzung der Vereinbarung. Die chinesische Regierung bezeichnete ihrerseits das Telefongespräch als "konstruktiv". Beide Seiten seien darin übereingekommen, die "Bedingungen" und die "Atmosphäre" für eine weitere Umsetzung des Teilabkommens zu schaffen, erklärte das Handelsministerium in Peking.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt, 34. Kw

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -10,1% gg Vq 1. Veröff.: -10,1% gg Vq 1. Quartal: -2,0% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -11,7% gg Vj 1. Veröff.: -11,7% gg Vj 1. Quartal: -2,2% gg Vj 08:00 Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1H 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 92,0 zuvor: 90,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 87,0 zuvor: 84,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 98,0 zuvor: 97,0 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: -10,3 Punkte zuvor: -13,9 Punkte - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 92,5 zuvor: 92,6 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +13,8% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 im Volumen von 3,0 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2022 im Volumen von 6,0 Mrd EUR 12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2054 im Volumen von 1,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.143,00 0,52 S&P-500-Indikation 3.446,50 0,44 Nasdaq-100-Indikation 11.678,00 0,35 Nikkei-225 23.374,69 1,69 Schanghai-Composite 3.369,26 -0,48 +/- Ticks Bund -Future 176,84 -6 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.066,54 2,36 DAX-Future 13.075,50 2,25 XDAX 13.077,71 2,23 MDAX 27.630,39 1,33 TecDAX 3.117,56 0,97 EuroStoxx50 3.331,74 2,21 Stoxx50 3.008,30 1,67 Dow-Jones 28.308,46 1,35 S&P-500-Index 3.431,28 1,00 Nasdaq-Comp. 11.379,72 0,60 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,90 -28

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigeren Start und einer Tendenz zu Gewinnmitnahmen rechnen Händler am Dienstag. Der DAX habe am Vortag mit seiner Rally von 2,4 Prozent einen kräftig Aufschlag verzeichnet, der erst einmal verdaut werden müsse. Die 13.000er-Marke dürfte zunächst von oben getestet werden. Starke Rücksetzer werden allerdings auch nicht erwartet, dann die Rally ging an der Wall Street weiter. Kurstreiber waren diverse Nachrichten rund um potenzielle Impfstoffe gegen das Coronavirus. Hoffnungen auf die Konjunktur stehen auch in Europa im Fokus, mit Blick auf den mit Spannung erwarteten Ifo-Index, nachdem die Einkaufsmanager-Indizes vergangene Woche stark enttäuscht hatten.

Rückblick: Sehr fest - Der zunehmende Schwung im Kampf gegen die Corona-Pandemie stützte. Verwiesen wurde auf die US-Zulassung von Plasma von genesenen Patienten zur Behandlung gegen Covid-19. Daneben soll US-Präsident Donald Trump vor dem Hintergrund des US-Präsidentschaftswahlkampfs eine beschleunigte Zulassung des sich noch im Versuchsstadium befindlichen Corona-Impfstoffes von Astrazeneca erwägen. Astrazeneca gewannen 2,1 Prozent. In London stiegen außerdem BT mit selbst geschürten Übernahmespekulationen um 7,1 Prozent. Sulzer gingen in Zürich 2,6 Prozent fester in die Woche. Das Industrieunternehmen hatte die Übernahme der schweizerisch-deutschen Haselmeier mitgeteilt. Geuscht waren Technologiewerte, die sich den guten Vorgaben aus den USA anschlossen und davon profitierten, dass sie als Sieger der Pandemie gelten.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX erklolmm wieder die 13.000er Marke. Erstmals wurden nach dem Rauswurf von Wirecard Delivery Hero im DAX gehandelt. Die seit Jahresbeginn bereits um über 35 Prozent gestiegene Aktie verlor 0,7 Prozent, nachdem sie über weite Strecken mit Aufschlägen notiert hatte. MTU Aero erholten sich im DAX stärker um 5,2 Prozent. Auch Autowerte legten detlich zu. VW hinkten aber hinterher mit einem Plus von 1,3 Prozent. Laut einem Bericht hat das Kraftfahrtbundesamt Ermittlungen gegen VW und Porsche eingeleitet. Porsche gewannen 1,3 Prozent. Metro lagen nach dem Abgang von Vorstandschef Olaf Koch 0,9 Prozent vorn. Nach einem ebenfalls schwankungsreichen Handel verloren Qiagen 0,7 Prozent. Hier hatte Aufsichtsratschef Hakan Björklund das Handtuch geworfen. Damit zog er die Konsequenzen aus der gescheiterten Übernahme durch Thermo Fisher.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen profitierten von der Meldung, dass das Unternehmen einen einfach zu bedienenden Covid-19-Test einführt. Die Aktie legte gut 1 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Fest - Sowohl der marktbreite S&P-500 als auch die technologielastigen Indizes Nasdaq-100 bzw. -Composite markierten gleich zu Handelsbeginn neuerlich Allzeithochs. Getragen wurde die positive Stimmung von Hoffnungen auf potenzielle Mittel gegen Covid-19. Mit der Hoffnung stiegen vor allem Aktien, die von einer Normalisierung der Wirtschaft profitieren würden, etwa Tourismuswerte wie American Airlines (+10,5 Prozent) oder Carnival (+10,2 Prozent), Transportwerte wie Boeing (+6,4 Prozent), Chemiewerte wie Dow (+5,8 Prozent), Energiewerte wie Exxon (+3 Prozent) oder Finanzwerte wie JP Morgan (+2,8 Prozent). Dagegen blieben die zuletzt bereits sehr starken Technologiewerte, von denen viele als Corona-Profiteure gelten, nach anfangs kräftigen Aufschlägen zurück. Unter den Autowerten drehte die Stimmung im Tagesverlauf. So lagen Tesla zum Start 3 Prozent im Plus, zu Handelsschluss aber 1,7 Prozent im Minus. Die Aktien der traditionellen Autobauer lagen dafür nun vorne, und zwar General Motors mit 6,1 Prozent und Ford mit 4,8 Prozent.

Die mit den Corona-Schlagzeilen einhergehend steigende Risikobereitschaft drückte etwas auf den Rentenmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 1,9 Basispunkte auf 0,65 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,1808 +0,15% 1,1790 1,1802 +5,3% EUR/JPY 125,17 +0,17% 124,95 125,02 +2,7% EUR/CHF 1,0762 +0,14% 1,0746 1,0752 -0,9% EUR/GBP 0,9016 -0,08% 0,9023 0,9026 +6,5% USD/JPY 106,00 +0,02% 105,98 105,93 -2,6% GBP/USD 1,3098 +0,25% 1,3066 1,3076 -1,2% USD/CNH 6,9056 -0,10% 6,9125 6,9138 -0,9% Bitcoin BTC/USD 11.688,26 -0,551 11.753,01 11.739,76 +62,1%

