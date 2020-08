DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Im Zuge des größten Indexumbaus seit 2013 werden die Aktien von Salesforce, Amgen und Honeywell International im Dow Jones Index die Plätze von Exxon Mobil, Pfizer und Raytheon übernehmen. Wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones in der Nacht zu Dienstag mitteilte ist Auslöser des selten umfangreichen Revirements die Ankündigung von Apple, seine Aktien im Verhältnis 1:4 zu splitten. Dadurch sinke die Gewichtung von Technologie im Dow Jones Index. "Die angekündigten Änderungen werden helfen, diese Reduzierung aufzufangen", heißt es in der Mitteilung. Außerdem trügen sie zu einer stärkeren Diversifizierung in dem Leitindex der 30 wichtigsten US-Industriewerte bei, indem Überlappungen von Unternehmen beseitigt und neue Geschäftszweige hinzugefügt würden, was die US-Wirtschaft unter dem Strich besser abbilde. Umgesetzt werden sollen die Änderungen am 31. August.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

22:05 Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 92,5 zuvor: 92,6 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +13,8% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.445,75 +0,42% Nasdaq-100-Indikation 11.674,00 +0,32% Nikkei-225 23.376,61 +1,70% Hang-Seng-Index 25.396,31 -0,61% Kospi 2.364,26 +1,48% Shanghai-Composite 3.376,83 -0,26% S&P/ASX 200 6.138,70 +0,15%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Stützend wirken weiter die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus. Dazu kommen positive Vorgaben der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite erneut Rekordstände markierten. Abgaben verzeichnen dagegen die chinesischen Handelsplätze, wo Gewinne aus dem frühen Geschäft nicht behauptet werden können. Allerdings kommt auch kein Verkaufsdruck auf. Hier belastet etwas, dass die angekündigten Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, die am Dienstag im Rahmen einer Telefonkonferenz fortgesetzt wurden, wenig konkret geblieben sind. Ein Sprecher des US-Handelsministerium sprach lediglich von einem "konstruktiven Dialog". Die Aussichten auf eine Annäherung sind ohnehin recht gering, zumal auch US-Präsident Donald Trump ein Scheitern der Gespräche nicht ausgeschlossen hat. Dagegen verzeichnet der Nikkei-225 einen kräftigen Aufschlag. Hier stützen weiterhin die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus. Diese hatten am Vortag mit der Genehmigung zum Einsatz von antikörperreichem Rekonvaleszenz-Blutplasma durch die US-Gesundheitsbehörde neue Nahrung erhalten. Experten warnen allerdings vor zu hohen Erwartungen.

US-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel zu Wochenbeginn stand ganz im Zeichen der Indexveränderungen im Dow Jones. Hier müssen Exxon, Pfizer und Raytheon ihren Platz räumen und werden durch Salesforce, Amgen und Honeywell ersetzt. Die Aktien von Exxon verloren nach der Schlussglocke 2,3 Prozent, Pfizer büßten 1,3 Prozent ein und für die Papiere von Raytheon ging es um 3 Prozent nach unten. Ein umgekehrtes Bild gab es bei den Dow-Aufsteigern. Hier legten Salesforce um 3,2 Prozent zu, Amgen gewannen 4 Prozent und die Aktien von Honeywell erhöhten sich um 3,9 Prozent. Umgesetzt werden sollen die Änderungen am 31. August. Die Aktien von Palo Alto verloren 2,7 Prozent, obwohl das IT-Sicherheitsunternehmen mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Markterwartungen übertroffen hat. Dazu kam ein überzeugender Ausblick auf das erste Quartal. Zudem gab Palo Alto die Übernahme von Crypsis Group für insgesamt 265 Millionen US-Dollar in bar bekannt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.308,46 1,35 378,13 -0,81 S&P-500 3.431,28 1,00 34,12 6,21 Nasdaq-Comp. 11.379,72 0,60 67,92 26,83 Nasdaq-100 11.626,17 0,61 71,01 33,13 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 773,3 Mio 837,3 Mio Gewinner 2.170 1.004 Verlierer 841 1.959 Unverändert 75 112

Fest - Sowohl der marktbreite S&P-500 als auch die technologielastigen Indizes Nasdaq-100 bzw. -Composite markierten gleich zu Handelsbeginn neuerlich Allzeithochs. Getragen wurde die positive Stimmung von Hoffnungen auf potenzielle Mittel gegen Covid-19. Mit der Hoffnung stiegen vor allem Aktien, die von einer Normalisierung der Wirtschaft profitieren würden, etwa Tourismuswerte wie American Airlines (+10,5 Prozent) oder Carnival (+10,2 Prozent), Transportwerte wie Boeing (+6,4 Prozent), Chemiewerte wie Dow (+5,8 Prozent), Energiewerte wie Exxon (+3 Prozent) oder Finanzwerte wie JP Morgan (+2,8 Prozent). Dagegen blieben die zuletzt bereits sehr starken Technologiewerte, von denen viele als Corona-Profiteure gelten, nach anfangs kräftigen Aufschlägen zurück. Unter den Autowerten drehte die Stimmung im Tagesverlauf. So lagen Tesla zum Start 3 Prozent im Plus, zu Handelsschluss aber 1,7 Prozent im Minus. Die Aktien der traditionellen Autobauer lagen dafür nun vorne, und zwar General Motors mit 6,1 Prozent und Ford mit 4,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -1,6 0,17 -105,3 5 Jahre 0,28 1,6 0,26 -164,9 7 Jahre 0,47 2,3 0,44 -178,1 10 Jahre 0,65 1,9 0,63 -179,1 30 Jahre 1,36 1,8 1,34 -170,9

Die mit den Corona-Schlagzeilen einhergehend steigende Risikobereitschaft drückte etwas auf den Rentenmarkt. Händler sprachen von einem lauen Sommerhandel. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 1,9 Basispunkte auf 0,65 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:49 % YTD EUR/USD 1,1808 +0,1% 1,1791 1,1824 +5,3% EUR/JPY 125,16 +0,2% 124,95 125,10 +2,7% EUR/GBP 0,9015 -0,1% 0,9023 0,9022 +6,5% GBP/USD 1,3098 +0,2% 1,3066 1,3109 -1,2% USD/JPY 106,00 +0,0% 105,98 105,82 -2,5% USD/KRW 1186,52 -0,2% 1189,03 1187,31 +2,7% USD/CNY 6,9107 -0,1% 6,9196 6,9125 -0,8% USD/CNH 6,9064 -0,1% 6,9125 6,9053 -0,9% USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7502 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7171 +0,1% 0,7164 0,7186 +2,3% NZD/USD 0,6528 -0,1% 0,6533 0,6535 -3,0% Bitcoin BTC/USD 11.686,01 -0,6% 11.753,01 11.767,51 +62,1%

Der Dollar neigte zunächst zur Schwäche, holte die Verluste aber dann wieder auf. Der Euro stand zuletzt mit 1,1790 Dollar nahe am Tagestief. Im Blick steht das diesmal virtuelle Notenbankertreffen in Jackson Hole. Dort dürfte Fed-Chairman Jerome Powell das Ergebnis der Strategieprüfung vorstellen. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihr Ziel für Preisstabilität mit einem durchschnittlichen Inflationsziel neu definieren wird. Die Fed dürfte auch zusagen, die Zinssätze nicht zu erhöhen, bis das neue Ziel erreicht sei.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,55 42,62 -0,2% -0,07 -25,7% Brent/ICE 45,24 45,13 +0,2% 0,11 -27,1%

Die Ölpreise zogen in Richtung Fünfmonatshochs an. Gleich mehrere Tropenstürme im Golf von Mexiko zwangen die dort aktiven Ölbohrunternehmen, große Teile der Förderung lahmzulegen. Regierungsbehörden sprachen von einer um 58 Prozent gesunkenen Rohölförderung auf See im betroffenen Gebiet. Das befeuerte die Ölpreise. Der Fasspreis für US-Leichtöl der Sorte WTI zog um 0,2 Prozent auf 42,43 Dollar an, europäisches Referenzöl der Sorte Brent verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 45,07 Dollar. Schwache Daten ließen die Ölpreise aber von den Tageshochs zurückkommen: Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juli abgeschwächt - nach einer deutlichen Erholung im Mai und Juni, wie der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) zeigte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.931,24 1.933,38 -0,1% -2,14 +27,3% Silber (Spot) 26,51 26,63 -0,4% -0,12 +48,5% Platin (Spot) 927,20 919,00 +0,9% +8,20 -3,9% Kupfer-Future 2,92 2,93 -0,2% -0,01 +3,6%

Mit dem im Tagesverlauf erholten Dollar und den festen Aktienkursen gab Gold zunächst Gewinne ab und sackte dann sogar ins Minus. Die Feinunze verlor 0,7 Prozent auf 1.927 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für die Region rund um Paris sowie die Mittelmeerregion erlassen. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Hauptstadtregion Île de France einschließlich Paris sowie die Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur werde wegen hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus derzeit gewarnt.

USA - PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF

Die US-Republikaner haben Donald Trump offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt.

AMERICAN WELL

Der US-Telemedizinkonzern hat bei der US-Börsenaufsicht SEC den Börsengang beantragt. Angaben zum Volumen des Börsengangs wurden nicht gemacht. Zudem kündigte die American Well Corp (Amwell) eine Kooperation mit Google Cloud an. Demnach sei Amwell der bevorzugte Partner von Google Cloud beim Thema Telemedizin, Google werde im Gegenzug der bevorzugte Cloud-Anbieter von Amwell. Zudem werde die Google LLC im Rahmen des Börsengangs für 100 Millionen US-Dollar Anteile an Amwell übernehmen.

QIAGEN

führt seinen neuen Covid-19-Test auf dem US-Markt ein. Hierbei soll es sich um einen einfach zu bedienenden, digitalen Test handeln, der auf einem portablen Gerät ausgeführt wird. Er soll in 10 Minuten Antikörper nachweisen können bei Menschen, die dem SARS-CoV-2 Virus, dem Auslöser von COVID-19, ausgesetzt waren.

FACEBOOK

Der US-Onlineriese und die französische Regierung haben einen Steuerstreit gegen die Zahlung von 106 Millionen Euro beigelegt.

TIKTOK

Im Streit um ein drohendes Verbot der Video-Plattform Tiktok haben die Betreiber die Regierung von US-Präsident Donald Trump verklagt. Das Unternehmen reichte am Montag wie angekündigt Klage bei einem Bundesgericht in Kalifornien ein. Sie richtet sich gegen ein Anfang August von Trump unterzeichnetes Dekret, das auf ein Verbot von Tiktok ab Mitte September hinausläuft, sollte der chinesische Mutterkonzern Bytedance die Plattform bis dahin nicht verkauft haben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

