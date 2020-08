Der Börsenbetreiberin haben das Handelsergebnis sowie ein Beteiligungsverkauf einen hohen Gewinn in die Kassen gespült.Zürich - Die Börsenbetreiberin SIX haben das Handelsergebnis sowie ein Beteiligungsverkauf einen hohen Gewinn in die Kassen gespült. Mit dem Kauf der spanischen Börse wird das Börsengeschäft nochmals wichtiger und das Management verspricht sich, auch gut daran zu verdienen. Der Betriebsertrag der SIX Group stieg im ersten Semester 2020 um 13 Prozent auf 624,1 Millionen Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...